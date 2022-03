Valuable 500 lanza el primer directorio mundial de especialistas en inclusión de la discapacidad

En el Día Internacional de la Mujer, Valuable 500, la mayor red mundial de consejeros delegados comprometidos con la inclusión de la discapacidad, ha lanzado el primer directorio mundial de consultores y proveedores de servicios B2B especializados en la inclusión de la discapacidad y la accesibilidad, más de la mitad de los cuales están fundados o dirigidos por mujeres.

El Valuable Directory, alojado en el centro digital de Valuable 500, reúne a expertos en discapacidad de 6 continentes y 19 países para ayudar al colectivo de Valuable 500 a promover la inclusión de la discapacidad. Estos consultores tienen una gran diversidad de conocimientos en materia de accesibilidad digital, física y cognitiva, así como de herramientas para la contratación inclusiva y prácticas de marca.

LONDRES, 8 de marzo de 2022 /PRNewswire/ -- En esta primera edición se presentan 77 empresas de las 140 que se presentaron tras ser examinadas por 21 líderes de opinión del sector de la discapacidad en todo el mundo. Se trata del primer directorio de este tipo creado por personas discapacitadas para personas discapacitadas. Cada año se añadirán nuevos miembros. El Directorio incluye, pero no se limita a, la experiencia en los ámbitos de:

Marketing inclusivo

Cultura organizativa

Entornos físicos accesibles

Accesibilidad digital

Contratación inclusiva

Formación en salud mental y seguridad

Investigación de los consumidores

Stephane Leblois, director de asociaciones, Valuable 500, comentó:

"Es realmente emocionante haber colaborado estrechamente con nuestros colegas de la comunidad de la discapacidad para crear esta comunidad única de expertos en inclusión de la discapacidad. Con la creación de este directorio global, podremos apoyar aún más a las empresas de Valuable 500 en el avance de su trabajo de inclusión de la discapacidad y la accesibilidad"

El directorio de Valuable es la última herramienta proporcionada para ayudar a los miembros a abordar con éxito este mercado de 13 billones de dólares y beneficiarse de la importante reserva de talento, y la diversidad de pensamiento de las personas con discapacidad como empleados y clientes.

Caroline Casey, fundadora, Valuable 500, comentó:

"Estoy encantada de que más de la mitad de las empresas que aparecen en nuestro Directorio estén dirigidas por mujeres. El tema del Día Internacional de la Mujer de este año transmite un importante mensaje sobre "romper los prejuicios". Si queremos lograr una verdadera igualdad en todos los ámbitos sociales, culturales y empresariales, tenemos que romper todos los prejuicios que se han convertido en una práctica habitual. Para mí, esto se extiende más allá de una barrera de género singular a la realidad multifacética que a menudo se pasa por alto, como la discapacidad. No podemos tener una jerarquía de inclusión o un enfoque aislado. La inclusión debe ser para todos o no serlo. La inclusión no puede ser una mezcla de opciones".

Para más información, visite: www.thevaluable500.com