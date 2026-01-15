ValueLabs continuará su trayectoria de crecimiento como una empresa independiente dirigida por su fundador

(Información remitida por la empresa firmante)

HYDERABAD, India, 15 de enero de 2026 /PRNewswire/ -- ValueLabs, una empresa global de ingeniería digital e inteligencia artificial empresarial, anunció hoy que continuará su trayectoria de crecimiento como una organización independiente dirigida por su fundador tras la finalización de una revisión estratégica que incluyó conversaciones con inversores globales y socios estratégicos.

Durante los últimos meses, ValueLabs evaluó si una alianza externa respaldaría significativamente su crecimiento a largo plazo. Tras una cuidadosa consideración, la empresa optó por avanzar de forma independiente.

Esta decisión se basó en dos factores.

En primer lugar, ValueLabs sigue experimentando un fuerte impulso en sus ofertas basadas en IA y basadas en plataformas, con la Plataforma AiDE como base. Empresas de todos los sectores están adoptando los servicios de transformación basados en resultados e IA de ValueLabs, incluyendo la Transformación de Agentes de Procesos de Negocio (BPAT) y la Transformación como Servicio (TaaS). La escala, el ritmo y la calidad de la demanda entrante refuerzan la solidez del enfoque diferenciado de ValueLabs, que varios socios estratégicos que participaron en la revisión describieron como "de categoría única" y "generacional".

En segundo lugar, ValueLabs cree que mantener el liderazgo de sus fundadores es una ventaja estratégica en esta etapa de su trayectoria. En un período de rápida transformación impulsado por AiDE, esto permite a la empresa actuar con rapidez, enfoque y visión a largo plazo, al servicio de sus clientes y empleados.

A lo largo de la revisión estratégica, la diferenciación de ValueLabs se reforzó constantemente. La combinación de su modelo de entrega basado en la plataforma y centrado en la IA, junto con una cultura de responsabilidad, cuidado e innovación, sigue diferenciando a la empresa en el panorama de la ingeniería digital y la IA empresarial.

"Nuestra independencia nos da la libertad de liderar con convicción", afirmó Arjun Rao, presidente y fundador de ValueLabs. "Mantener el liderazgo de sus fundadores nos permite avanzar con rapidez, enfoque y visión a largo plazo. Nuestra plataforma y modelo de entrega, centrados en la IA, están teniendo una gran acogida entre las empresas, y este camino nos posiciona de forma óptima para ofrecer resultados duraderos a nuestros clientes, a la vez que seguimos creando oportunidades a largo plazo para nuestra gente".

Con más de 7.000 empleados y más de 350 clientes empresariales en todo el mundo, ValueLabs inicia su nueva etapa con un fuerte impulso y una sólida cartera de proyectos. La compañía sigue centrada en ayudar a las empresas a reinventar y transformar sus negocios mediante resultados a gran escala basados en IA.

Acerca de ValueLabs:

Fundada en 1997, ValueLabs es una firma global de servicios de IA de agentes que ayuda a las empresas a reinventarse como organizaciones nativas de IA. En el centro de esta transformación se encuentra AiDE, la plataforma propia de ValueLabs y el sistema operativo empresarial para la era de agentes. AiDE integra agentes de IA autónomos y personalizados de forma fluida en ingeniería de software, operaciones comerciales, análisis y flujos de trabajo estratégicos. Con más de 7.000 profesionales que atienden a más de 350 clientes empresariales en todo el mundo, ValueLabs aprovecha AiDE y los innovadores modelos de prestación de servicios como software para impulsar la productividad, la agilidad y una ventaja competitiva sostenible.

