Valvoline™ Global Operations se une a la Copa Mundial Femenina de la FIFA Brasil 2027 ™ como Supporter Oficial

(Información remitida por la empresa firmante)

Con el impulso de los Originales: Valvoline™, The Original Motor Oil , se asocia con la centrocampista de la Selección Nacional Femenina de Estados Unidos, Rose Lavelle, para homenajear a los atletas, aficionados y pioneros que están forjando el futuro del deporte.

LEXINGTON, Ky., 21 de octubre de 2026 /PRNewswire/ -- Valvoline™ Global, The Original Motor Oil y líder mundial en soluciones de automoción e industriales, ha dado a conocer hoy su papel como patrocinador oficial de la Copa Mundial Femenina de la FIFA Brasil 2027™, homenajeando a las atletas, los aficionados y los pioneros que están dando forma al futuro del deporte. El polifacético patrocinio de la marca está encabezado por la centrocampista de la Selección Nacional Femenina de Estados Unidos, Rose Lavelle, quien será embajadora de la marca durante la duración del torneo.

"La Copa Mundial Femenina de la FIFA Brasil 2027™ exhibirá un talento extraordinario, inspirará a las futuras generaciones y servirá para unir a las personas de diferentes culturas y fronteras", ha declarado Jamal Muashsher, director general y consejero delegado de Valvoline Global. "Creemos que el progreso se impulsa a través de la originalidad: de las atletas, innovadoras y pioneras que se niegan a conformarse y que crean su propio camino. Es un honor para nosotros poder celebrar y destacar la originalidad, la determinación y el rendimiento que han impulsado el notable crecimiento del fútbol femenino en todo el mundo".

El torneo reunirá a 32 equipos de seis continentes en Brasil desde el 24 de junio al 25 de julio de 2027, convirtiéndose en la primera Copa Mundial Femenina de la FIFA™ celebrada en Sudamérica.

Aprovechando el impulso de su patrocinio de la Copa Mundial Masculina de la FIFA 2026™, Valvoline Global conectará con los aficionados de América y Europa mediante promociones y experiencias que se van a dar a conocer durante los próximos meses.

Ícono original del juego: Rose Lavelle

Rose Lavelle, estrella de la selección nacional femenina de Estados Unidos, encarna el espíritu de originalidad arraigado en los 160 años de legado de Valvoline. Lavelle, nacida en el área de Cincinnati, cuya creatividad, autenticidad y estilo de juego intrépido la han convertido en una de las jugadoras más influyentes de su generación, llenará de energía las experiencias de los aficionados durante todo el ciclo del torneo.

Laasociación tiene un significado especial, ya que Valvoline Global se centra en el futuro al iniciar una nueva etapa en Cincinnati. Tras el reciente anuncio de la compañía de que establecerá su nueva sede global en la ciudad, la colaboración reúne a una de las atletas de fútbol más reconocidas con una empresa que invierte en el futuro de una comunidad a la que ambas partes se enorgullecen de llamar hogar.

"La trayectoria de Rose desde el Gran Cincinnati hasta la cima del fútbol mundial es una historia de talento, determinación y fidelidad a uno mismo", afirmó Muashsher. "Estamos orgullosos de asociarnos con una atleta cuyas raíces reflejan nuestros mismos valores: una mentalidad que se niega a conformarse, un compromiso con el rendimiento y un impulso constante para seguir adelante".

Juntos, Valvoline Global y Lavelle rendirán homenaje a los atletas, soñadores y pioneros cuya individualidad y pasión siguen transformando el deporte e inspirando a las nuevas generaciones

Acerca de Valvoline™ Global OperationsValvoline™ Global, creadora del primer aceite de motor de marca estadounidense, impulsa la próxima generación de la movilidad a través de la innovación, con presencia en más de 140 países y más de 80.000 puntos de distribución. Líder mundial en soluciones para automoción e industria, crea productos preparados para el futuro y servicios de primer nivel para partners de todo el mundo, respaldados por un legado de innovación de 160 años.

Con soluciones disponibles para cada motor y sistema de transmisión, desde vehículos de alto kilometraje a vehículos pesados, hasta vehículos eléctricos, Valvoline™ Global está creando el camino hacia el futuro de la movilidad y más allá, expandiendo sus soluciones de transferencia de calor a la computación de alto rendimiento.

Junto con nuestra empresa matriz, Aramco, una de las mayores compañías integradas de energía y productos químicos a nivel global, impulsamos una innovación de productos sin precedentes y soluciones empresariales sostenibles para el futuro, tanto dentro como fuera de la carretera.

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Valvoline™ es una marca registrada de Valvoline Global o sus filiales, registrada en varios países. FIFA Women's World Cup™, FIFA™ y las marcas relacionadas son marcas registradas de la FIFA. Todas las demás marcas registradas son propiedad de sus respectivos dueños.

1Todas las referencias a "The Original Motor Oil" en este artículo se hacen en el contexto de la celebración de la trayectoria de Valvoline como el primer aceite de motor de marca estadounidense.

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