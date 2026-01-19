Van Van Go impulsa su expansión en España con su modelo de franquicia en el sector del caravaning - Van Van Go

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 19 de enero

El alquiler de autocaravanas se ha consolidado en los últimos años como una de las modalidades turísticas con mayor crecimiento en España, impulsado por la demanda de viajes flexibles y experiencias itinerantes. En este contexto opera Van Van Go, empresa especializada en el alquiler de autocaravanas y campers, que desarrolla su actividad a nivel nacional a través de una red de delegaciones propias y franquicias. La compañía centra su modelo de negocio en el sector del caravaning, ofreciendo soluciones de movilidad turística tanto a viajeros nacionales como internacionales. Actualmente, la empresa impulsa su expansión mediante un sistema de franquicia diseñado para implantarse en ubicaciones estratégicas del territorio español.

Desarrollo del modelo de negocio y origen de la marca

Van Van Go inició su actividad a partir de la experiencia directa en el ámbito del caravaning, con el objetivo de estructurar un servicio de alquiler de autocaravanas y campers adaptado a las necesidades de este tipo de viajero.

El sistema de franquiciado ofrecido por esta empresa permite replicar este modelo en distintas ubicaciones, manteniendo una operativa común y una presencia digital unificada. Cada sede dispone de autonomía en la gestión local de los vehículos, mientras la central proporciona soporte tecnológico, comercial y formativo.

Esta estructura facilita la implantación del negocio en diferentes mercados regionales, bajo un nombre que ya funciona. La franquicia ofrece al socio una imagen corporativa reconocida, una web central posicionada en Google, una central de reservas, un call center, una intranet propia de gestión, campañas de marketing continuas y una zona de exclusividad territorial.

Presencia nacional, estructura digital y apoyo al franquiciado

Van Van Go cuenta con una red de 15 delegaciones distribuidas en distintas zonas del territorio nacional, lo que permite una amplia cobertura del mercado del alquiler de autocaravanas. El modelo se apoya en una gestión digital centralizada mediante una plataforma web común que integra la información de todas las sedes, el sistema de reservas y las acciones de marketing digital. Esta estructura facilita la canalización de la demanda hacia cada delegación y mantiene una estrategia de visibilidad homogénea en buscadores y canales online.

La empresa dispone de una presencia digital consolidada, con una comunidad activa en redes sociales (43,4 mil seguidores en Instagram) y un volumen elevado de tráfico web. Solo durante 2025, registraron más de 388.000 visitas a su web, con un crecimiento sostenido respecto al ejercicio anterior. Además, las sedes mantienen una posición destacada en los primeros resultados de búsqueda de Google relacionados con el alquiler de autocaravanas.

En conclusión, Van Van Go presenta una propuesta dirigida a emprendedores que desean formar parte de una estructura ya operativa y ampliamente desarrollada en el mercado español.

Contacto

Emisor: Van Van Go

Contacto: Van Van Go

Número de contacto: 881092362