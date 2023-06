Vans anuncia la nueva categoría Pinnacle: OTW by Vans

(Información remitida por la empresa firmante)

PARÍS, 21 de junio de 2023 /PRNewswire/ -- Vans presenta hoy su nueva categoría, OTW by Vans: una nueva plataforma en la que las expresiones de producto y las experiencias de marca más elevadas de la marca se unen a los innovadores del arte, el diseño, el estilo, la cultura del skate y el entretenimiento.

OTW by Vans es una nueva visión de la expresión más pináculo de Vans, concebida bajo la dirección de Ian Ginoza, vicepresidente de dirección creativa de Pinnacle. Una plataforma para superar los límites y desafiar las convenciones, OTW by Vans canaliza sus orígenes skateboarding para impulsar un punto de vista distinto y único.

"El próximo capítulo de Vans se basa en la actitud y la mentalidad de la marca, definida y moldeada por la comunidad de disruptores originales. El skateboarding nos acogió hace muchos años desde la periferia para impulsar la cultura", comentó Ginoza.

"Cada paso adelante estará impregnado de ese espíritu original de desafío y exploración que los pioneros del monopatín hicieron hace muchos años y que los skaters siguen haciendo hoy en día. OTW by Vans es una reorientación hacia lo que realmente somos... hacia 'Off The Wall'".

El capítulo de productos Vault by Vans concluirá a finales de 2023, dando paso al lanzamiento de OTW by Vans a principios de 2024 con su propia experiencia distintiva de comercio electrónico y disponibilidad en una selección curada de socios mayoristas a nivel mundial.

La ropa y el calzado Pinnacle se presentarán en dos líneas distintas bajo OTW by Vans: OTW, un espacio designado para la exploración de productos con colaboradores para empujar los bordes de la expresión del diseño, y Premium Standard, una colección premium elevada de clásicos de nuestra querida gama de siluetas icónicas.

Ambas categorías están supervisadas por el equipo de OTW by Vans designado por Ginoza, que incluye a Dylan Petrenka, director de diseño de calzado, y Lanie Alabanza-Barcena, directora de diseño de ropa y accesorios, impulsando la evolución del legado de más de 50 años de Vans hacia el futuro.

OTW by Vans dará la bienvenida a nuevos colaboradores, encabezados por S.R. STUDIO LA. CA. de Sterling Ruby, cuyo primer lanzamiento se producirá a principios de 2024.

"Es una colaboración personal; es el primer SR. STUDIO. LA. CA. Vans nos parece lo más adecuado, define una cierta historia de la Costa Oeste", indicó Ruby. "La empresa se fundó en 1966 y ha ido de la mano de muchos skaters, grupos y movimientos que han influido en mí, en mi arte y en el funcionamiento de mi estudio".

En el período previo al lanzamiento de la categoría en las tiendas, OTW by Vans se activará en momentos de gran visibilidad mundial, incluida una exhibición de skate en vivo diseñada en colaboración con PLAYLAB, INC. y California Skateparks en la Semana de la Moda de París para hombres Primavera/Verano 2024 esta semana.

Acerca de VansVans®, una marca de VF Corporation (NYSE: VFC), es la marca original de calzado, ropa y accesorios para deportes de acción. Las colecciones auténticas de Vans® se venden en más de 100 países a través de una red de filiales, distribuidores y oficinas internacionales. Vans® cuenta con más de 2.000 puntos de venta en todo el mundo, entre tiendas propias, concesionarias y asociadas. La marca Vans® apoya el viaje de exploración creativa y autodescubrimiento a través de los deportes de acción, la música, el arte y el diseño, ofreciendo plataformas progresivas como Vans Pipe Masters y el centro cultural de Vans y lugar de música internacional, House of Vans.

Vans, "Off The Wall" Since '66

