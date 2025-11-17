(Información remitida por la empresa firmante)

-Vantage brilla como patrocinador principal en Smart Vision Summit Bahrain 2025 y gana el premio al "Bróker más confiable"

PORT VILA, Vanuatu, 17 de noviembre de 2025 /PRNewswire/ -- Vantage, un bróker de activos multiples líder, se enorgulleció de ocupar el centro del escenario como patrocinador principal de la prestigiosa Smart Vision Summit Bahrain 2025, subrayando su compromiso de apoyar eventos clave de la industria.

La cumbre, que reunió a brókeres, expertos financieros y operadores globales, sirvió como plataforma para el intercambio de conocimientos, la creación de redes y la presentación de las últimas innovaciones en trading online. Como patrocinador principal, Vantage desempeñó un papel fundamental impulsando el debate sobre transparencia, tecnología y un servicio centrado en el cliente.

Para completar la ocasión, Vantage también fue galardonada con el Premio al Bróker Más Confiable, un reconocimiento que reafirma la reputación de la compañía en cuanto a fiabilidad, transparencia y compromiso con el servicio al cliente. El premio destaca las plataformas innovadoras de Vantage, sus servicios fiables y su soporte integral, adaptado a los operadores de diversos mercados.

Marc Despallieres, consejero delegado de Vantage Markets, comentó:

"Ser reconocido como el Bróker Más Confiable es un verdadero honor y demuestra la confianza que nuestros clientes depositan en nosotros. Patrocinar la Forex Traders Summit Bahrain refleja nuestra dedicación a apoyar a la comunidad de operadores y fomentar conexiones significativas en la industria. Mantenemos nuestro compromiso con la innovación, la transparencia y la experiencia de primer nivel para nuestros clientes".

Este reconocimiento refuerza la creciente presencia de Vantage y su misión de empoderar a los operadores con soluciones seguras, confiables y de vanguardia.

Visite Vantage Markets para obtener más información sobre nuestros servicios galardonados.

Acerca de Vantage

Vantage Markets (o Vantage) es un bróker de CFD de múltiples activos que ofrece a sus clientes acceso a un servicio ágil y potente para operar con productos de Contratos por Diferencia (CFD), incluidos Forex, materias primas, índices, acciones, ETF y bonos.

Con 15 años de experiencia en el mercado, Vantage va más allá de ser un simple bróker, ofreciendo una plataforma de trading confiable que brinda a sus clientes acceso a oportunidades de trading.

trade smarter @vantage

ADVERTENCIA DE RIESGO: los CFD son instrumentos complejos y conllevan un alto riesgo de perder dinero rápidamente debido al apalancamiento. Asegúrese de comprender los riesgos antes de operar.

Aviso legal: este artículo se ofrece únicamente con fines informativos y no constituye asesoramiento financiero, recomendación, oferta ni solicitud de compra o venta de productos o servicios financieros. El contenido no está dirigido a residentes de ninguna jurisdicción donde su distribución o uso sea contrario a la legislación o normativa local. Se recomienda encarecidamente a los lectores que busquen asesoramiento profesional independiente antes de tomar cualquier decisión financiera o de inversión. Cualquier confianza depositada en la información presentada es bajo el propio riesgo del lector.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2792224/1.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/2792225/2.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/1745281/Vantage_Logo.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/es/comunicados-de-prensa/vantage-brilla-como-patrocinador-principal-en-smart-vision-summit-bahrain-2025-302616800.html