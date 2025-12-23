Vantage celebra su doble victoria en los Finance Magnates Awards 2025 en Vietnam y el Reino Unido

Vantage Celebrates Dual Wins at the Finance Magnates Awards 2025 in Vietnam and the UK - VANTAGE/PR NEWSWIRE

PORT VILA, Vanuatu, 23 de diciembre de 2025/PRNewswire/ -- Vantage celebra una doble victoria en los Premios Finance Magnates 2025, al obtener el premio al Bróker de Más Rápido Crecimiento 2025 en Vietnam y al Mejor Bróker con Programa de Afiliados 2025 en el Reino Unido. Estos premios se otorgaron a la marca Vantage en las categorías regionales y nacionales del evento.

Los Premios Finance Magnates siguen siendo uno de los premios más respetados de la industria, determinados mediante la votación de la comunidad y la evaluación de expertos. El reconocimiento de Vantage destaca las iniciativas continuas de la marca en todas sus operaciones, respaldadas por recursos y herramientas educativas optimizadas para operadores nuevos y experimentados. El premio al Mejor Bróker del Programa de Afiliados subraya la solidez del ecosistema de socios de Vantage, basado en un seguimiento transparente, comisiones competitivas y una dedicada atención al cliente.

"Nuestras victorias en Vietnam y el Reino Unido celebran la dedicación de nuestro equipo y la confianza de nuestros clientes, factores que impulsan nuestro éxito continuo", afirmó Marc Despallieres, consejero delegado de Vantage. "Estos galardones validan nuestros esfuerzos por comprender las necesidades de los clientes y mejorar la experiencia de trading en todos los mercados".

En conjunto, estos premios reflejan la estrategia de Vantage de mejorar la experiencia del cliente, fortalecer las capacidades y ofrecer soluciones de trading innovadoras.

Para obtener más información sobre Vantage y sus galardonados servicios, visite la página web de Vantage. La disponibilidad del servicio varía según la jurisdicción y la entidad.

Acerca de Vantage

Vantage Markets (o Vantage) es un bróker de CFD multiactivo que ofrece a sus clientes acceso a un servicio ágil y potente para operar con Contratos por Diferencia (CFD), incluyendo Forex, Materias Primas, Índices, Acciones, ETF y Bonos.

Con 16 años de experiencia en el mercado, Vantage va más allá de la simple función de bróker, ofreciendo una plataforma de trading fiable que brinda a sus clientes acceso a oportunidades de trading.

trade smarter @vantageADVERTENCIA DE RIESGO: Los CFD son instrumentos complejos y conllevan un alto riesgo de perder dinero rápidamente debido al apalancamiento. Asegúrese de comprender los riesgos antes de operar.

Aviso legal: Este artículo se proporciona únicamente con fines informativos y no constituye asesoramiento financiero, oferta ni solicitud de ningún producto o servicio financiero. El contenido no está dirigido a residentes de ninguna jurisdicción donde dicha distribución o uso sea contrario a la legislación o normativa local. Los premios descritos son reconocimientos a nivel de marca y no indican los permisos de licencia de ninguna entidad específica de Vantage. Se recomienda a los lectores que busquen asesoramiento profesional independiente antes de tomar cualquier decisión financiera o de inversión. Cualquier confianza que deposite en la información presentada es estrictamente bajo su propio riesgo.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2834084/Vantage_Celebrates_Dual_Wins_Finance_Magnates_Awards_2025_Vietnam_UK.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/1745281/Vantage_Logo.jpg

