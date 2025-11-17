Vantage consigue siete nominaciones en los premios Finance Magnates Awards 2025

(Información remitida por la empresa firmante)
PORT VILA, Vanuatu, 17 de octubre de 2025 /PRNewswire/ -- Vantage, el bróker de múltiples activos, se enorgullece de anunciar que ha sido nominado en siete categorías en los próximos premios Finance Magnates Awards 2025, lo que reconoce la innovación y el compromiso del bróker con la excelencia en los mercados globales.
En los Finance Magnates Awards 2025, Vantage ha sido preseleccionado en las siguientes categorías de premios del Reino Unido:
- Best Spreads Broker 2025 (Reino Unido)
- Best Affiliate Program Broker 2025 (Reino Unido)
- Most Trusted Broker 2025 (Reino Unido)
- Best Overall Broker 2025 (Reino Unido)
Vantage también ha recibido nominaciones en las categorías de premios de Vietnam:
- Most Trusted Broker 2025 (Vietnam)
- Fastest Growing Broker 2025 (Vietnam)
- Best Overall Broker 2025 (Vietnam)
Los Finance Magnates Awards se encuentran entre los galardones más respetados de la industria del trading, y reconocen a brokers y empresas fintech que demuestran un sólido liderazgo, rendimiento y servicio.
"Estas nominaciones reflejan nuestro compromiso de ofrecer a los clientes condiciones de negociación competitivas, plataformas innovadoras y altos estándares de transparencia", afirmó Marc Despallieres, consejero delegado de Vantage. "Nos honra ser reconocidos en estas categorías de premios y esperamos seguir superando las expectativas".
La votación para los Finance Magnates Awards 2025 se abre el 29 de octubre de 2025. Vantage invita a sus clientes, socios y comunidad a participar y mostrar su apoyo.
Acerca de Vantage
Vantage Markets (o Vantage) es un bróker de CFD de múltiples activos que ofrece a sus clientes acceso a un servicio ágil y potente para operar con productos de Contratos por Diferencia (CFD), incluidos Forex, materias primas, índices, acciones, ETF y bonos.
Con 15 años de experiencia en el mercado, Vantage va más allá de ser un simple bróker, ofreciendo una plataforma de trading confiable que brinda a sus clientes acceso a oportunidades de trading.
Vantage está autorizada y regulada por la Comisión de Servicios Financieros de Vanuatu (VFSC). Las nominaciones mencionadas en este comunicado reflejan el reconocimiento del sector y no implican la aprobación regulatoria de la entidad autorizada por la VFSC.
trade smarter @vantage
ADVERTENCIA DE RIESGO: Los CFD son instrumentos complejos y conllevan un alto riesgo de perder dinero rápidamente debido al apalancamiento. Asegúrese de comprender los riesgos antes de operar.
Aviso legal: este artículo se ofrece únicamente con fines informativos y no constituye asesoramiento financiero, recomendación, oferta ni solicitud de compra o venta de productos o servicios financieros. El contenido no está dirigido a residentes de ninguna jurisdicción donde su distribución o uso sea contrario a la legislación o normativa local. Se recomienda encarecidamente a los lectores que busquen asesoramiento profesional independiente antes de tomar cualquier decisión financiera o de inversión. Cualquier confianza depositada en la información presentada es bajo el propio riesgo del lector.
Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2785685/Vantage_Secures_Seven_Nominations_Finance_Magnates_Awards_2025.jpg Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1745281/5538336/Vantage_Logo.jpg
