Vantage consigue siete nominaciones en los premios Finance Magnates Awards 2025

PORT VILA, Vanuatu, 17 de octubre de 2025 /PRNewswire/ -- Vantage , el bróker de múltiples activos, se enorgullece de anunciar que ha sido nominado en siete categorías en los próximos premios Finance Magnates Awards 2025, lo que reconoce la innovación y el compromiso del bróker con la excelencia en los mercados globales.

En los Finance Magnates Awards 2025, Vantage ha sido preseleccionado en las siguientes categorías de premios del Reino Unido:

Best Spreads Broker 2025 (Reino Unido)

Best Affiliate Program Broker 2025 (Reino Unido)

Most Trusted Broker 2025 (Reino Unido)

Best Overall Broker 2025 (Reino Unido)

Vantage también ha recibido nominaciones en las categorías de premios de Vietnam:

Most Trusted Broker 2025 ( Vietnam )

) Fastest Growing Broker 2025 ( Vietnam )

) Best Overall Broker 2025 ( Vietnam )

Los Finance Magnates Awards se encuentran entre los galardones más respetados de la industria del trading, y reconocen a brokers y empresas fintech que demuestran un sólido liderazgo, rendimiento y servicio.

"Estas nominaciones reflejan nuestro compromiso de ofrecer a los clientes condiciones de negociación competitivas, plataformas innovadoras y altos estándares de transparencia", afirmó Marc Despallieres, consejero delegado de Vantage. "Nos honra ser reconocidos en estas categorías de premios y esperamos seguir superando las expectativas".

La votación para los Finance Magnates Awards 2025 se abre el 29 de octubre de 2025. Vantage invita a sus clientes, socios y comunidad a participar y mostrar su apoyo.

Acerca de Vantage

Vantage Markets (o Vantage) es un bróker de CFD de múltiples activos que ofrece a sus clientes acceso a un servicio ágil y potente para operar con productos de Contratos por Diferencia (CFD), incluidos Forex, materias primas, índices, acciones, ETF y bonos.

Con 15 años de experiencia en el mercado, Vantage va más allá de ser un simple bróker, ofreciendo una plataforma de trading confiable que brinda a sus clientes acceso a oportunidades de trading.

Vantage está autorizada y regulada por la Comisión de Servicios Financieros de Vanuatu (VFSC). Las nominaciones mencionadas en este comunicado reflejan el reconocimiento del sector y no implican la aprobación regulatoria de la entidad autorizada por la VFSC.

ADVERTENCIA DE RIESGO: Los CFD son instrumentos complejos y conllevan un alto riesgo de perder dinero rápidamente debido al apalancamiento. Asegúrese de comprender los riesgos antes de operar.

Aviso legal: este artículo se ofrece únicamente con fines informativos y no constituye asesoramiento financiero, recomendación, oferta ni solicitud de compra o venta de productos o servicios financieros. El contenido no está dirigido a residentes de ninguna jurisdicción donde su distribución o uso sea contrario a la legislación o normativa local. Se recomienda encarecidamente a los lectores que busquen asesoramiento profesional independiente antes de tomar cualquier decisión financiera o de inversión. Cualquier confianza depositada en la información presentada es bajo el propio riesgo del lector.

