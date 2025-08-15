(Información remitida por la empresa firmante)

-Vantage Foundation se asocia con la Fundación Infantil Blue Dragon para proteger a los niños y prevenir la trata de personas

HANOI, Vietnam, 15 de agosto de 2025 /PRNewswire/ -- Vantage Foundation ha fortalecido su compromiso con la protección infantil a través de la Fundación Infantil Blue Dragon en Vietnam. Esta colaboración se centra en rescatar a niños de la trata y la explotación, brindándoles seguridad, educación y un camino hacia un futuro mejor.

Blue Dragon es ampliamente reconocido por su enfoque holístico: rescata a niños del peligro y les brinda apoyo a largo plazo, a la vez que previene la trata de personas mediante la educación y la divulgación. Muchos jóvenes en riesgo provienen de zonas rurales que buscan trabajo en las ciudades, donde se enfrentan a una mayor vulnerabilidad ante las falsas promesas de los traficantes. Blue Dragon trabaja con escuelas y comunidades para que los niños permanezcan en la escuela, les enseña a mantenerse a salvo de la trata y empodera a las familias para proteger a sus hijos.

"Los traficantes se aprovechan de la esperanza", afirmó Michael Brosowski, fundador de Blue Dragon. "Cuando las familias están informadas, esa esperanza se convierte en fortaleza, no en debilidad".

Durante una visita reciente al centro Blue Dragon en Hanoi, voluntarios de Vantage Foundation conectaron directamente con los niños y el personal. El equipo ayudó a preparar y compartir comidas con los niños del centro, creando momentos de alegría, ánimo y conexión.

"Estos momentos nos recuerdan que la sanación a menudo comienza con algo tan sencillo como una comida compartida y una palabra amable", afirmó Steven Xie, director ejecutivo de Vantage Foundation.

Además del rescate, Blue Dragon ofrece educación gratuita a niños sin hogar y desfavorecidos, ayudándolos a ponerse al día académicamente y a reintegrarse a la educación regular. Vantage Foundation apoya la expansión de estos programas, garantizando que más niños tengan acceso a seguridad, educación y apoyo a largo plazo.

"Creemos que un cambio duradero comienza con la dignidad y la oportunidad", añadió Steven Xie. "El enfoque holístico y centrado en el ser humano de Blue Dragon es profundamente inspirador, y nos honra poder marcar la diferencia".

Con esta colaboración, Vantage Foundation reafirma su compromiso de proteger a los niños vulnerables, prevenir la trata de personas y construir comunidades más seguras. Esta alianza refleja una visión compartida: que cada niño merece la oportunidad de crecer libre de explotación, con las herramientas y oportunidades para prosperar.

Vantage Foundation es una organización benéfica independiente fundada en el Centro Tecnológico McLaren de Reino Unido en 2023. La fundación se ha asociado con organizaciones de todo el mundo, como Grab Indonesia, la Fundación iREDE de Nigeria, Teach for Malaysia y el Instituto Claret de Brasil, para impulsar iniciativas sociales de gran impacto.

