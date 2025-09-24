(Información remitida por la empresa firmante)

-Vantage Foundation se asocia con Laureus Sport for Good Foundation para explorar el poder transformador del deporte para los jóvenes vulnerables

MADRID, 24 de septiembre de 2025 /PRNewswire/ -- Vantage Foundation colabora con Laureus Sport for Good Foundation Spain, una organización global dedicada a aprovechar el poder del deporte para inspirar a los jóvenes. La reunión ofreció una visión directa de cómo los programas de Laureus generan un impacto duradero al utilizar el deporte como catalizador de un cambio positivo en comunidades desfavorecidas de todo el mundo.

Laureus opera con la convicción de que el deporte tiene el poder de cambiar el mundo. Con más de 300 programas a nivel mundial, la organización ayuda a niños y jóvenes a desarrollar resiliencia, inclusión y esperanza a través del poder del deporte. Más allá del ejercicio físico, estas actividades enseñan respeto, trabajo en equipo y perseverancia, a la vez que ofrecen espacios seguros donde los jóvenes pueden crecer en confianza y autoestima.

Para muchos participantes y organizaciones, la metodología Laureus se convierte en modelos de confianza que proporcionan constancia y un cuidado genuino. Esta conexión humana es vital para los jóvenes que, de otro modo, podrían enfrentarse a inestabilidad o aislamiento. A través del deporte, Laureus fomenta no solo las habilidades físicas, sino también el sentido de pertenencia, empoderando a los jóvenes para que vean nuevas posibilidades para su futuro.

El efecto dominó se extiende mucho más allá de los participantes individuales. Al unir comunidades a través del deporte, Laureus fortalece los lazos sociales y promueve la inclusión, construyendo caminos hacia futuros más prometedores. Los valores inculcados en la disciplina, la cooperación y la resiliencia preparan a los jóvenes no solo para el deporte, sino también para la vida.

Como parte de su compromiso continuo con el impacto social, la Vantage Foundation se enorgullece de apoyar y aprender de Laureus. Ambas organizaciones comparten la visión de crear oportunidades y empoderar a las comunidades de todo el mundo.

"Fue realmente inspirador ver cómo Laureus está cambiando vidas a través del deporte. Este trabajo fortalece a las personas y construye sociedades más resilientes", afirmó Steven Xie, director ejecutivo de la Vantage Foundation.

A través de compromisos como este, Vantage Foundation continúa profundizando su apoyo a iniciativas que transforman vidas, asegurando que las comunidades vulnerables tengan acceso a la esperanza, las oportunidades y un futuro mejor.

Vantage Foundation

Vantage Foundation es una organización benéfica independiente fundada en el Centro Tecnológico McLaren del Reino Unido en 2023. La fundación se ha asociado con organizaciones de todo el mundo, como Grab Indonesia, la Fundación iREDE de Nigeria, Teach for Malaysia y el Instituto Claret de Brasil, para impulsar iniciativas sociales de gran impacto.

Para más información, visite www.vantage.foundation

Foundation Laureus Sport for Good

Laureus utiliza el poder del deporte para transformar las vidas de niños y jóvenes de las comunidades más vulnerables, ayudándoles a superar la violencia, la discriminación y las desventajas.

Para más información, visite www.laureus.com y laureus.es

