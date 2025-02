Vantage Markets se asocia con Scuderia Ferrari HP para un patrocinio plurianual

Vantage Markets Partners with Scuderia Ferrari HP for a Multi-Year Sponsorship

SYDNEY, 6 de febrero de 2025 /PRNewswire/ -- Vantage Markets, una plataforma líder mundial de negociación de múltiples activos, se complace en anunciar su asociación con Ferrari, uno de los equipos más emblemáticos del automovilismo. Esta colaboración, que comenzará el 13 de enero de 2025, convertirá a Vantage en socio oficial del equipo Scuderia Ferrari HP F1, lo que marcará un hito importante para ambas marcas en su búsqueda de la excelencia.

Como socio oficial, Vantage estará presente en el ecosistema de Fórmula 1 de Ferrari y en todas las plataformas de Ferrari, como parte de un vínculo que encarna los valores compartidos de búsqueda de la excelencia y la innovación.

Marc Despallieres, consejero delegado de Vantage, expresó su entusiasmo: "Asociarse con Ferrari es un hito emocionante para Vantage. El legado de velocidad e innovación de Ferrari refleja nuestro propio compromiso de empoderar a los traders con herramientas de vanguardia y un rendimiento excepcional. Juntos, nuestro objetivo es inspirar a nuestra comunidad global con la combinación perfecta de experiencia en deportes de motor y negociación".

Lorenzo Giorgetti, director de Ingresos de Carreras de Scuderia Ferrari HP: "Nos complace dar la bienvenida a Vantage Markets como socio oficial de Scuderia Ferrari HP. Esta colaboración se basa en valores compartidos de innovación, precisión y rendimiento, principios básicos que impulsan tanto a nuestro equipo en Fórmula 1 como a Vantage en el mundo de la negociación. Esperamos trabajar juntos para involucrar a nuestras audiencias globales de formas nuevas y emocionantes".

Con esta emocionante iniciativa, Vantage Markets está preparada para recompensar a sus usuarios con experiencias excepcionales y, al mismo tiempo, unirse a los entusiastas del automovilismo de todo el mundo para apoyar a Scuderia Ferrari HP.

Acerca de Vantage

Vantage Markets (o Vantage) es un bróker de múltiples activos que ofrece a sus clientes acceso a un servicio ágil y potente para operar con productos de Forex y Contratos por Diferencia (CFD) sobre materias primas, índices, acciones, ETF y bonos.

Con más de 15 años de experiencia en el mercado, Vantage trasciende el rol de bróker, proporcionando un ecosistema de operaciones confiable, una aplicación de operaciones móviles galardonada y una plataforma de operaciones fácil de usar que permite a los clientes aprovechar las oportunidades comerciales. Descargue la aplicación Vantage en App Store o Google Play.

