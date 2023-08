Vantage presenta una actualización de Copy Trading con función de reparto de beneficios ajustable

Vantage Unveils Copy Trading Upgrade with Adjustable Profit-Sharing Feature

Vantage Unveils Copy Trading Upgrade with Adjustable Profit-Sharing Feature - VANTAGE/PR NEWSWIRE

(Información remitida por la empresa firmante)

PORT VILA, Vanuatu, 28 de agosto de 2023 /PRNewswire/ -- Vantage (o "Vantage Markets") se complace en presentar sus funciones mejoradas de Copy Trading en la aplicación Vantage. Con esta actualización, los copy traders podrán copiar operaciones de proveedores de señales con sólo pulsar un botón o solicitar convertirse en proveedores de señales.

Nuevas pestañas funcionales

La interfaz de usuario de copia de operaciones es ahora más fluida, lo que permite a los operadores ver tanto sus cuentas de copia de operaciones como las de operaciones normales en una única página de gestión de cuentas.

Las nuevas pestañas Copy Trading y Comunidad ayudan a los copy traders a descubrir nuevos proveedores de señales, destacándolos por su rendimiento histórico, apetito de riesgo, clases de activos de negociación preferidos, datos de rendimiento y otra información relevante.

La nueva pestaña Academia proporciona acceso rápido a materiales educativos esenciales, como artículos de copy trading para principiantes y un completo glosario de términos importantes para comenzar su andadura en el mundo del trading.

Reparto de beneficios

La actualización también permite pagar a los proveedores de señales con más frecuencia mediante una función de reparto de beneficios, en la que los proveedores de señales pueden fijar su porcentaje de reparto de beneficios en un máximo del 50%. Gracias a esta información, los copiadores pueden elegir a los proveedores de señales en función del porcentaje de participación en los beneficios que prefieran.

A principios de este año, Vantage recibió el premio Best-in-Class Social Copy Trading Award 2023 de ForexBrokers.com, en reconocimiento a la continua innovación y desarrollo de aplicaciones del equipo.

Lian Jie, director asistente de marketing de app de Vantage, explicó:

"Nos complace enormemente desvelar la función de Copy Trading mejorada, con una emocionante gama de características que se adaptan mejor a las necesidades de nuestros copiadores y proveedores de señales. Nuestras funciones mejoradas de copy trading han sido tan bien recibidas que uno de cada cinco nuevos clientes opta ahora por una cuenta de copy trading sólo para experimentar esta innovadora forma de operar".

"En la actualidad, los operadores buscan un diseño de interfaz de usuario intuitivo, mayor estabilidad del sistema, velocidades de transacción más rápidas y aplicaciones de alta tecnología en su aplicación de negociación que mejoren su experiencia de negociación. Estos siguen siendo los principales objetivos de Vantage. Con esto en mente, cada nuevo desarrollo de la aplicación está impulsado por las necesidades cambiantes de nuestros clientes, en línea con nuestra visión de crear una aplicación de trading todo en uno que combine velocidad y simplicidad para nuestros clientes".

Acerca de Vantage

Vantage (o Vantage Markets) es un broker multiactivos que ofrece a sus clientes acceso a un servicio ágil y potente para negociar CFD sobre divisas, materias primas, índices, acciones, ETF y bonos.

Con más de 13 años de experiencia en el mercado, Vantage es más que un bróker. Proporciona un ecosistema de negociación de confianza, una galardonada aplicación de negociación móvi l y una plataforma de negociación fácil de usar que permite a los clientes aprovechar las oportunidades de negociación. Descargue la aplicación Vantage en App Store o Google Play.

trade smarter @vantage

Descargo de responsabilidad:

Las funciones de copy trading conllevan riesgos inherentes y pueden provocar pérdidas significativas. Le recomendamos que considere detenidamente su situación financiera y su tolerancia al riesgo antes de decidirse a utilizar estas funciones. El rendimiento pasado no es indicativo de resultados futuros, y no hay garantías de beneficios en el copy trading. La decisión de participar en el copy trading queda a su entera discreción, y usted será el único responsable de los resultados que se deriven de sus acciones. Nuestra plataforma ofrece el copy trading como un servicio, pero no proporcionamos ningún tipo de asesoramiento o recomendación de inversión. La responsabilidad de gestionar sus inversiones y tomar decisiones de copy trading sigue siendo suya. Al utilizar el servicio de copy trading de nuestra plataforma, usted reconoce haber leído y comprendido esta cláusula de exención de responsabilidad y acepta los términos y condiciones establecidos por nuestro servicio.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2192358/Vantage_Press_Release_x6.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/1745281/Vantage_Logo.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/vantage-presenta-una-actualizacion-de-copy-trading-con-funcion-de-reparto-de-beneficios-ajustable-301907989.html