Vantage refuerza la protección de sus clientes con una cobertura de seguro de 50 millones de dólares

PORT VILA, Vanuatu, 8 de octubre de 2025 /PRNewswire/ -- Vantage Markets ha reforzado su compromiso con la confianza de sus clientes al aumentar su cobertura de seguro comercial a 50 millones de dólares estadounidenses, una mejora importante respecto del millón de dólares anterior.

Este aumento de cincuenta veces refleja la continua inversión de Vantage en la protección de sus clientes. La póliza es un seguro de Exceso de Pérdidas suscrito por Lloyd's of London, diseñado para brindar cobertura en caso de insolvencia, sujeto a sus términos, condiciones y exclusiones.

"Operar conlleva riesgos inherentes, pero los clientes deben tener la confianza de que Vantage está tomando medidas adicionales para protegerlos ante imprevistos", afirmó Marc Despallieres, consejero delegado de Vantage Markets. "Al ampliar nuestra cobertura de seguros a 50 millones de dólares, buscamos fortalecer aún más la confianza que nuestros clientes depositan en nosotros".

La mejora aborda una preocupación clave entre los operadores: la protección en caso de insolvencia. Muchos operadores nuevos dudan en entrar al mercado por temor a la seguridad de sus fondos. Con esta mejora, Vantage demuestra su compromiso con la protección del cliente.

Aspectos destacados de la actualización:

Cobertura total de 50 millones de dólares: un aumento de cincuenta veces con respecto a los niveles anteriores.

Mayor confianza del cliente, lo que refleja el enfoque continuo de Vantage en la transparencia y la protección del cliente.

Mejores prácticas globales: en línea con los estándares de transparencia y responsabilidad reconocidos.

Más allá de la tecnología de trading y las plataformas galardonadas, Vantage continúa invirtiendo en medidas que refuerzan la confianza de sus clientes. Este hito refuerza la misión de la compañía de ofrecer no solo soluciones de trading avanzadas, sino también prácticas transparentes y responsables.

Con una cobertura total de seguro de 50 millones de dólares, Vantage ha aumentado significativamente la protección de sus clientes elegibles, lo que permite a los operadores centrarse en las oportunidades, con la tranquilidad de que están cubiertos en caso de insolvencia. Consulte el sitio web de Vantage Markets para obtener más información sobre la mayor cobertura de seguro.

Acerca de Vantage

Vantage Markets (o Vantage) es un bróker de CFD de múltiples activos que ofrece a sus clientes acceso a un servicio ágil y potente para operar con productos de Contratos por Diferencia (CFD), incluidos Forex, materias primas, índices, acciones, ETF y bonos.

Con 15 años de experiencia en el mercado, Vantage va más allá del rol de bróker, brindando una plataforma comercial fiable que proporciona a los clientes acceso a oportunidades comerciales.

trade smarter @vantage

ADVERTENCIA DE RIESGO: los CFD son instrumentos complejos y conllevan un alto riesgo de perder dinero rápidamente debido al apalancamiento. Asegúrese de comprender los riesgos antes de operar.

Aviso legal: este artículo es solo para fines informativos y no constituye asesoramiento financiero, oferta ni solicitud. No está destinado a jurisdicciones con distribución restringida. Se recomienda a los lectores buscar asesoramiento profesional independiente antes de tomar decisiones de inversión. Cualquier confianza depositada en la información proporcionada es bajo su propio riesgo.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2776410/Vantage_Strengthens_Client_Protection.jpg Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1745281/Vantage_Logo.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/es/comunicados-de-prensa/vantage-refuerza-la-proteccion-de-sus-clientes-con-una-cobertura-de-seguro-de-50-millones-de-dolares-302578232.html