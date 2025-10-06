Vantage se unirá a Forex Expo Dubai 2025 como patrocinador de élite

(Información remitida por la empresa firmante)

PORT VILA, Vanuatu, 6 de octubre de 2025 /PRNewswire/ -- Vantage Markets se enorgullece de anunciar su participación en la próxima Forex Expo Dubai 2025 como patrocinador de élite, que se celebrará los días 6 y 7 de octubre en el World Trade Center de Dubái. Siendo uno de los eventos financieros más esperados a nivel mundial, la exposición reunirá a corredores, líderes fintech, afiliados e inversores de todo el mundo. Los visitantes podrán conocer al equipo de Vantage en el stand 282.

Previo a la exposición, Vantage organizó un seminario web el 24 de septiembre, donde Souhail Fadlallah, gerente de Desarrollo de Negocios, exploró las "Oportunidades para los intermediarios financieros, afiliados y gestores de fondos en el mercado actual". La sesión tuvo una excelente acogida y sentó las bases para futuras conversaciones en la exposición.

Durante el evento, Nibal Assaly, gerente de Desarrollo Comercial, subirá al escenario de la conferencia el 6 de octubre con una sesión titulada "El futuro del dólar estadounidense: ¿Seguirá siendo la moneda de reserva mundial?".

Para conmemorar el primer día, Vantage también organizará una fiesta posterior exclusiva el 6 de octubre en Troy, Ramee Dream Hotel, Business Bay, creando un ambiente relajado para que los socios y colegas de la industria se conecten.

"Dubái se ha convertido en un centro líder de innovación financiera y eventos internacionales", afirmó Marc Despallieres, consejero delegado de Vantage Markets. "Nuestra participación en Forex Expo Dubai refleja nuestra visión global, ya que seguimos apoyando a nuestros socios y afiliados con soluciones innovadoras, formación y oportunidades para fortalecer nuestra comunidad".

Con una interesante programación de sesiones, oportunidades de networking y actividades, Vantage espera interactuar con los asistentes y fortalecer su presencia internacional.

Acerca de Vantage

Vantage Markets (o Vantage) es un bróker de CFD de múltiples activos que ofrece a sus clientes acceso a un servicio ágil y potente para operar con productos de Contratos por Diferencia (CFD), incluidos Forex, materias primas, índices, acciones, ETF y bonos.

Con más de 15 años de experiencia en el mercado, Vantage trasciende el rol de bróker, proporcionando una plataforma comercial confiable, una aplicación comercial móvil galardonada y una plataforma comercial fácil de usar que brinda a los clientes acceso a oportunidades comerciales.

