El vapeo y su mala influencia en la salud bucodental

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 24 de julio de 2024.- En los últimos años, muchas personas han intentado dejar de fumar recurriendo al vapeo como una alternativa. Aunque pueda parecer una opción menos dañina, esta práctica sigue siendo nociva para la salud, especialmente para el área bucodental.

En este sentido, los profesionales de Carralero Clínica Dental Avanzada comentan que utilizar cigarrillos electrónicos aumenta el riesgo de padecer caries. Además, puede afectar negativamente la salud respiratoria y cardiovascular.

Cómo afecta el vapeo a la salud

El vapeo ha ganado popularidad en todo el mundo. Cada vez más personas lo incorporan como un hábito, sobre todo tras la prohibición del cigarrillo convencional en espacios públicos. No obstante, se ha demostrado que el uso de dispositivos electrónicos no es una opción benéfica para la salud, dado que acarrea problemas tanto en el cuerpo en general, como en la boca y los dientes en particular.

En este sentido, la salud bucodental es la primera en verse afectada por el uso de estos dispositivos. Al inhalar las sustancias liberadas por los cigarrillos electrónicos, estas envuelven los tejidos bucales, aumentando el riesgo de caries debido a los saborizantes que contienen azúcares.

El vapeo y la nicotina

Además, aunque la nicotina en los cigarrillos electrónicos esté presente en cantidades más pequeñas, sigue afectando negativamente a los vasos sanguíneos, reduciendo su capacidad para responder al ataque de bacterias que colonizan la cavidad oral. Esto puede llevar a enfermedades bucodentales serias como la periodontitis.

Otro efecto nocivo de la nicotina es que provoca resequedad en las mucosas bucales, impidiendo la producción adecuada de saliva. Por lo tanto, se irritan fácilmente las mucosas y no solo los dientes dejan de estar protegidos ante las caries, sino que la boca está más propensa a sufrir halitosis.

Por todas estas razones, el Dr. David Carralero recomienda que, para proteger la salud bucodental y general, la mejor alternativa es dejar el cigarrillo en todas sus formas, incluida la modalidad del vapeo.

En Carralero Clínica Dental Avanzada se ayuda a quienes desean cuidarse, ofreciendo soporte para combatir los daños provocados en la salud bucodental. Este es el primer paso hacia una vida sana y libre de humo de cualquier tipo.

Contacto

Emisor: Clínica Dental Dr. Carralero, S.L.U.

Contacto: Gabinete Periodístico

Email de contacto: comunicados@prensaymedios.com