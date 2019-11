COMUNICADO: Vaporesso asiste a la exposición Vaper Expo 2019 en Reino Unido

Publicado 07/11/2019 11:28:23 CET

SHENZHEN, China, 7 de noviembre de, 2019 /PRNewswire/ -- Vaporesso, como marca líder del sector del vapeo, asistió a la exposición Vaper Expo 2019 que celebró en el National Exhibition Centre de Birmingham, Reino Unido, del 25 al 27 de octubre. Esta exposición de 3 días atrajo un tráfico significativo y creó una oportunidad ideal para que Vaporesso exhibiese sus últimos productos tales como Degree, PodStick y Gen al público.

Vaporesso, que estaba en la caseta número D220 del salón 9, tenía un lugar perfecto al lado del escenario principal para interactuar con los visitantes durante la exposición. Vaporesso llevó las gamas GEN, LUXE S, PodStick, Degree y VM al local abarcando todos los estilos de vapeo y cumpliendo con los diferentes requisitos de los clientes.

El director creativo, Jack Sanders, informó: "Con más de 10 000 asistentes a la exposición, fue genial reencontrarse con seguidores antiguos y conocer a nuevos seguidores. A la gente le impresionó sobremanera la calidad de los dispositivos que exhibimos, en especial GEN, Degree y PodStick. Obtuvimos buenos comentarios constantes sobre el color, la potencia y la calidad de la fabricación".

Eventos en directo

Es difícil imaginarse una exhibición de vapeo sin eventos en directo interesantes, y Vaporesso lo sabe de sobra. Además de emisiones en directo en la cuenta oficial de Instagram, Vaporesso añadió un par de extras bajo la manga.

El Bingo fue una manera ideal de dar nuevos productos a asistentes afortunados de la exhibición. Vaporesso llevó este juego estilo bingo para que los visitantes tuviesen la oportunidad de ganar. Todo el mundo ganó. Todo el mundo tenía una 1 oportunidad de 6 de ganar. El primer premio era un producto de Vaporesso y el resto de números eran premios con objetos de interés de Vaporesso tales como camisetas, bolsa, bolígrafos y otros artículos.

En el escenario principal, Vaporesso apareció justó del espectáculo en directo del Professor Green que mostró material nuevo y antiguo. Demostró que puede actuar junto con los mejores como Doctor Vapes que mostró su nuevo rap de vapeo "The Doctor - In The Clouds". Vaporesso apareció justo después e intentó que todo el mundo pareciese un zombi que caminaba por las nubes. Luego repartió cientos de regalos y premios a todos.

Después de la fiesta

Después del primer día de la exposición, Vaporesso organizó una fiesta privada para celebrar algunos de productos nuevos. Se invitó a más de 70 huéspedes incluida la famosa cantante clásica Camilla Kerslake, la modelo y estrella de televisión Danielle Lloyd, la actriz, presentadora y cantante, Tyne-Lexy Clarson junto a muchos admiradores y defensores de Vaporesso.

La gente disfrutó de espectáculos en directo como los camareros cantantes, un sorprendente saxofonista en 3D (Tommy Sax) y el director creativo Jack Sanders que fue el anfitrión de estos eventos acompañados de helado con nitrógeno líquido, canapés y cócteles.

Los huéspedes tuvieron la oportunidad de ganar grandes premios durante la noche si se hacían fotos y presumían ante sus amigos en las redes sociales, lo que llenó la fiesta de momentos apasionados.

