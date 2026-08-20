(Información remitida por la empresa firmante)

- VAPORESSO celebra su 11º aniversario, impulsando la innovación tecnológica y fortaleciendo las conexiones globales

SHENZHEN, China, 20 de agosto de 2026/PRNewswire/ -- VAPORESSO, líder global y pionero en la industria del vapeo, ha lanzado oficialmente su campaña global del 11º aniversario bajo el lema "Una vez más, más allá de lo ordinario". Este hito marca otro capítulo importante en los 11 años de trayectoria de la marca, que han estado marcados por medio de la innovación tecnológica y el crecimiento global.

Un año de progreso estratégico e innovaciones revolucionarias

Durante el último año, VAPORESSO ha fortalecido de forma muy destacada presencia mundial, destacando su alianza de patrocinio con la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). Esta alianza aúna la filosofía de marca de VAPORESSO, "MÁS ALLÁ DE LO ORDINARIO", con el espíritu ganador de la AFA. Este impulso compartido por superar los límites se refleja en la continua evolución de la cartera de productos de VAPORESSO, que cuenta con numerosas innovaciones.

El modelo recién presentado XROS 6 incorpora los innovadores sistemas de flujo de aire 60S Smart Prime y VENTURI. El XROS PRO 2 lleva el diseño al siguiente nivel con su cuerpo ligero y de alta calidad fabricado en aleación de magnesio, mientras que el XROS 5 y el XROS 5 MINI incorporan la tecnología COREX 3.0 para mejorar el rendimiento. El LUXE XR MAX 2 integra una batería de alta densidad en un chasis compacto. Equipados con la tecnología VAPORESSO Dual Mesh, los modelos VIBE SE y VIBE NANO redefinen la experiencia de vapeo.

Creadores internacionales visitan la sede de VAPORESSO en Shenzhen

Con motivo de su aniversario, VAPORESSO ha invitado a un grupo de creadores internacionales a China para una visita exclusiva de cuatro días, proporcionándoles una visión sin precedentes del ecosistema tecnológico y de fabricación de la marca.

Durante su estancia en la sede de VAPORESSO en Shenzhen, los creadores han llevado a cabo la participación en actividades de equipo y experiencias interactivas, como catas a ciegas y conversaciones con especialistas de I+D sobre el desarrollo de sabores. También han llevado a cabo reuniones con los gerentes de producto para intercambiar opiniones sobre las tendencias del mercado, las expectativas de productos futuros y los próximos lanzamientos.

Además, la visita incluyó un recorrido entre bastidores por las instalaciones de fabricación de VAPORESSO, donde los creadores aprendieron en relación a los procesos de producción, la gestión de calidad y la innovación en la fabricación. El itinerario también incluyó visitas a lugares emblemáticos de Shenzhen con el objetivo de conocer de cerca el entorno tecnológico y la cultura local de la ciudad donde se encuentra VAPORESSO.

Llevando la experiencia del aniversario a los mercados globales mediante la tecnología de IA

Al mismo tiempo, VAPORESSO implementó instalaciones interactivas de IA en tiendas seleccionadas de mercados clave, incluidos el Reino Unido, Estados Unidos, Francia, Indonesia y los Emiratos Árabes Unidos, para ofrecer una experiencia de marca offline atractiva y compartible.

Diseñadas para transformar la celebración en una experiencia interactiva y que se pueda compartir, las instalaciones permitieron a los visitantes participar en una experiencia inmersiva con IA, donde pudieron crear de forma conjunta diseños personalizados de interfaz de aniversario y reclamar regalos exclusivos de VAPORESSO.

Invitando a los usuarios a compartir sus propias historias

Además, y como parte de la celebración del aniversario, la página web oficial de VAPORESSO y las redes sociales invitan a los usuarios a compartir sus momentos en línea más destacados con la finalidad de poder ganar productos conmemorativos de edición limitada del 11º aniversario. Se seleccionarán historias representativas para crear videos personalizados con testimonios de usuarios. VAPORESSO cree que las experiencias de la vida real tienen el poder de convertir " MÁS ALLÁ DE LO ORDINARIO" en algo más que un eslogan, para que sea una expresión compartida por usuarios de todo el mundo.

Al tiempo que entra en su año número 12, VAPORESSO mantiene su compromiso con el avance de la tecnología del vapeo a través de la innovación continua, rigurosos estándares de calidad y un diseño centrado en el usuario. Junto con su comunidad global de fumadores adultos y socios, VAPORESSO seguirá superando lo convencional, explorando nuevas posibilidades y dando forma al próximo capítulo de su trayectoria.

Si desea más información sobre VAPORESSO, visite: https://www.vaporesso.com/

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