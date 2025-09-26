VAPORESSO lanza ARMOUR ULTRA para superar los límites del Box Mod con potencia de siguiente nivel

(Información remitida por la empresa firmante)

PARÍS, 26 de septiembre de 2025 /PRNewswire/ -- Para celebrar su décimo aniversario de innovación, VAPORESSO ha lanzado el ARMOUR ULTRA, un innovador dispositivo DTL que supera los límites de los Box Mods tradicionales. Considerado el primer "Ultra Mod" del mundo, combina un formato compacto con una duración de batería récord, protección robusta y un rendimiento superior, estableciendo un nuevo estándar de potencia y fiabilidad.

El más pequeño de 5500 mAh, Ultra redefinido como la máxima longevidad

Alimentado por una megabatería de 5500 mAh, ARMOUR ULTRA ofrece el rendimiento DTL integrado más duradero del mundo: aproximadamente la potencia de dos baterías 18650. No solo ofrece una batería de larga duración, sino que también es un 25 % más pequeño y ligero que el ARMOUR S. Con el tamaño más pequeño y la batería integrada más grande de su clase, su diseño elegante es confiable en cualquier lugar. Una sola carga te permite usarla hasta por 3 días. Ya sea para tus desplazamientos diarios o para tus aventuras al aire libre, es el compañero confiable en cualquier momento y lugar.

Resistente a los golpes, Ultra redefinido como durabilidad extrema

Además de su rendimiento duradero, el ARMOUR ULTRA está diseñado para resistir las condiciones del mundo real. Cuenta con las certificaciones IP68 e IP69K, lo que significa que es totalmente resistente al polvo, al agua y a chorros de agua a alta presión y temperatura. Además, cumple con el estándar militar de prueba de caída MIL-STD-810H, soportando caídas de hasta 1,2 metros. Estas credenciales hacen que el ARMOUR ULTRA esté listo para aventuras al aire libre, condiciones climáticas extremas o incluso para desafíos laborales donde los dispositivos comunes probablemente fallarían. Además, refuerzos como un diseño antifugas de llenado superior, protección del atomizador, cubierta de protección USB y botones sellados garantizan la fiabilidad del dispositivo dondequiera que vaya.

GTi con doble malla, Ultra redefinido como consistencia de sabor

Equipado con las resistencias GTi Dual Mesh mejoradas, ARMOUR ULTRA extiende la vida útil de la resistencia en un 30 %, ofreciendo un vapor más rico y capas de sabor más definidas. La estructura de doble flujo de aire con entradas expandidas proporciona un sabor potente y directo y reduce el ruido para un consumo más suave. Mejorado aún más por el Modo Boost del chip AXON, el sabor se vuelve más potente y consistente, logrando un 25 % más de estabilidad en comparación con el Modo Pulso.

Con ARMOUR ULTRA, VAPORESSO establece un nuevo punto de referencia para los box mods, ofreciendo una resistencia inigualable, resistencia de grado militar y un vapeo de alto rendimiento en un diseño compacto. Este lanzamiento refuerza el compromiso de la marca con la innovación desde hace una década y su visión de superar los límites de la tecnología y el diseño para los vapeadores de todo el mundo.

Para más información, visite https://www.vaporesso.com/series-product/armour-series/armour-ultra

