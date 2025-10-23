VAPORESSO lanza iniciativas culturales en el décimo aniversario

(Información remitida por la empresa firmante)

- VAPORESSO defiende el movimiento orientado a las personas para acercar el mundo a través de iniciativas culturales en el décimo aniversario

SHENZHEN, China, 23 de octubre de 2025 /PRNewswire/ -- Impulsada por la innovación, VAPORESSO ofrece productos de vanguardia a la vez que fomenta una relación humana con usuarios de todo el mundo. Para celebrar su décimo aniversario, la marca lanzó dos iniciativas pioneras: VAPORESSO MEET y el World Hyper-Tour, para celebrar este hito y compartir su filosofía centrada en las personas.

Conectando en persona, compartiendo momentos auténticos

Durante el primer semestre del año, VAPORESSO organizó múltiples eventos VAPORESSO MEET en varias ciudades, reuniendo a socios de canal, dueños de tiendas y usuarios para derribar barreras y entablar un diálogo directo. Los participantes no solo tuvieron acceso anticipado a nuevos productos, sino que también compartieron experiencias personales y exploraron cómo los productos se integran con la estética de su estilo de vida. Estas interacciones profundas permitieron a la marca escuchar atentamente las opiniones de los usuarios, convirtiendo el cuidado de la marca en conexiones emocionales tangibles.

En Indonesia, VAPORESSO invitó a la reconocida banda local Vierratale al evento, fomentando una cálida interacción entre artistas y usuarios. El encuentro también contó con el debut especial del XROS 4 NANO Vierratale Edition cocreado, un producto culturalmente distintivo inspirado en historias compartidas y la cultura pop local, que refleja a la perfección el vínculo emocional que VAPORESSO construye con su comunidad. A través de momentos como estos, VAPORESSO MEET se ha convertido en una expresión viva de la filosofía de la marca, centrada en las personas.

Adoptando la cultura local, expresando resonancia humanística

Este verano, VAPORESSO lanzó una gira urbana pionera en la industria: una flota de superdeportivos de lujo que recorrió cuatro ciudades internacionales. Fiel a su visión global de cocreación cultural, la marca integró las tradiciones locales con la expresión moderna en sus celebraciones de aniversario, creando una huella cultural distintiva en cada lugar. Cada parada fue cuidadosamente seleccionada para reflejar el espíritu único de la ciudad.

Inspirada en la cultura del arte visual callejero de Yakarta, VAPORESSO combinó camiones publicitarios en 3D con superdeportivos para crear un impresionante espectáculo de arte visual. Más allá de las calles, la marca unió fuerzas con la empresa local BIMOPD para lanzar el XROS Serie 5 Edición BIMOPD, codiseñado por la marca, un producto que transmite el vibrante y seguro espíritu juvenil de Yakarta a través de una estética audaz de inspiración urbana. En conjunto, esta sinergia desencadenó una nueva ola cultural, ya que VAPORESSO cultiva una cultura del vapeo profundamente conectada con la identidad local.

En París, donde la subcultura de los deportes urbanos extremos refleja la intrépida resiliencia y el inagotable poder de la ciudad, la gira urbana de VAPORESSO capturó esta energía dinámica fusionando superdeportivos con el rendimiento del parkour. Canalizando esta ética intrépida en el diseño de productos, la marca creó ARMOUR ULTRA, diseñada con una protección superior para impulsar la exploración sin miedo. A través de esta fusión de cultura urbana y productos potentes, VAPORESSO inspira a los parisinos a abrazar la libertad y superar los límites.

En Londres, una ciudad con una rica cultura literaria, VAPORESSO presentó un espectáculo callejero inmersivo donde los superdeportivos se unieron a figuras literarias icónicas. Personajes británicos entrañables cobraron vida, interactuando con los transeúntes y tejiendo el espíritu innovador de la marca en un rico tapiz cultural. Esta fusión de lo clásico y lo contemporáneo también inspiró la Edición Cuero de la Serie XROS 5, donde la artesanía del cuero de primera calidad se une a la tecnología moderna, redefiniendo la elegancia atemporal. A través de estas variadas expresiones del estilo británico, VAPORESSO exhibe su identidad versátil y culturalmente resonante.

Donde el entretenimiento audaz se fusiona con la cultura inclusiva, VAPORESSO llenó de energía Las Vegas con superdeportivos y modelos de moda, creando un espectáculo urbano interactivo. Esta integración fluida de la cultura local y la expresión de la marca creó el escenario perfecto para el lanzamiento de iMate OS. Al combinar un diseño elegante con versatilidad interactiva, su innovadora estructura captura el mismo espíritu audaz que define a la ciudad, mostrando la profunda resonancia de las iniciativas de VAPORESSO en las culturas locales.

En su décimo aniversario, VAPORESSO ha integrado valores centrados en el ser humano en una gama global de experiencias inmersivas. A través de innovaciones emblemáticas y un compromiso humanista, cada paso de su trayectoria es un testimonio del liderazgo en la industria y la repercusión entre los usuarios.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2803482/VAPORESSO.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/vaporesso-lanza-iniciativas-culturales-en-el-decimo-aniversario-302593108.html