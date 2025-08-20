(Información remitida por la empresa firmante)

- Una década de innovación: VAPORESSO rompe constantemente las barreras de las infinitas posibilidades de la tecnología

Los avances impulsados por la tecnología marcan la pauta para la próxima década de liderazgo de VAPORESSO en el sector

SHENZHEN, China, 20 de agosto de 2025/PRNewswire/ -- En 2025, VAPORESSO celebra su décimo aniversario y reflexiona sobre una década de avances tecnológicos que han redefinido el vapeo. Con años de innovación y experiencia, la marca presenta una tecnología única y pionera en el sector, y desvela un avance revolucionario que transformará la percepción de esta novedad.

Creando barreras en la industria mediante tecnologías clave

Durante los últimos diez años, VAPORESSO ha desarrollado cuatro pilares tecnológicos clave que constituyen la columna vertebral de su ecosistema de productos, ofreciendo un rendimiento superior y redefiniendo los estándares del vapeo moderno.

Tecnología de calentamiento COREX: tecnología de atomización de vanguardia La tecnología de calentamiento COREX siempre ha sido fundamental para el éxito de los productos de la categoría MTL de VAPORESSO, ya que ofrece una experiencia de sabor extraordinaria gracias a innovaciones líderes en el sector. A medida que la tecnología ha avanzado, ahora, en 2025, COREX 3.0 supone un salto transformador, ya que integra una malla Hive Mesh meticulosamente diseñada en un innovador diseño de chimenea, reforzada con algodón de nano-microfibra y materiales resistentes al calor de grado aeroespacial. Esta evolución de tercera generación, presentada en el XROS 5, logra una consistencia, eficiencia y rendimiento de calentamiento sin igual, redefiniendo los estándares del vapeo moderno.

MEGA BATT: tecnología avanzada de celdas de batería de ultra alta densidad Al ofrecer una mayor capacidad en un formato más pequeño, la tecnología MEGA BATT de VAPORESSO mejora drásticamente la duración de la batería. El XROS 5 lidera el sector con su carga ultrarrápida de 3 A, que alcanza el 80% de su capacidad en solo 20 minutos para minimizar el tiempo de inactividad de los usuarios. Además de la carga rápida, el tamaño compacto del dispositivo alberga una potente batería de 1.500 mAh, un avance de la tecnología MEGA BATT , que ofrece una duración ultralarga de hasta 5 días, lo que garantiza tanto la portabilidad como la resistencia.

AXON Chip: plataforma de control inteligente basada en chip Una plataforma de chip de regulación inteligente que integra control dinámico de potencia, regulación adaptativa de temperatura y algoritmos avanzados de sabor para proporcionar energía segura y multimodo. Equipada con un avanzado sistema de gestión de la salud, optimiza la experiencia de vapeo al tiempo que prolonga la vida útil de la batería. El chip AXON, que alimenta las líneas de productos LUXE y ARMOUR, supervisa continuamente la resistencia del atomizador para mantener la temperatura de vaporización ideal en cada calada. Se ajusta de forma inteligente a las fluctuaciones de la batería, generando una curva de calentamiento personalizada que garantiza un rendimiento constante y sabroso con una fiabilidad inquebrantable.

Tecnología SSS resistente a las fugas: sistema antiderrame totalmente desarrollado por nosotros mismos Este sistema ofrece un rendimiento antiderrame sin precedentes gracias a sus tres innovaciones principales: sellado completo con sellado mecánico de precisión, saturación adecuada mediante control inteligente del equilibrio de presión del líquido y almacenamiento seguro con una estructura de almacenamiento inferior patentada. Este sistema integrado evita por completo las fugas de e-líquido al tiempo que optimiza la eficiencia de absorción. Los usuarios disfrutan de una fiabilidad a prueba de fugas con total libertad de uso, mientras que la industria se beneficia de este referente tecnológico que redefine los estándares de durabilidad y rendimiento de los productos de vapeo.

El innovador diseño modular abre nuevas dimensiones en la innovación tecnológica

Tras diez años de acumulación tecnológica, VAPORESSO ha lanzado una innovación revolucionaria: la primera plataforma compatible con todas las categorías del mundo. Este diseño modular transformador, que se presenta por primera vez en el último producto, iMate OS, mejora la experiencia del usuario al combinar la modularidad con la adaptabilidad inteligente. iMate OS revoluciona el vapeo con su innovadora estructura magnética, que permite separar la batería sin esfuerzo. La tecnología de la estructura cambia sin problemas entre dispositivos de sistema cerrado y abierto, al tiempo que mantiene la compatibilidad entre categorías, con su batería adaptable que muestra con precisión la información del producto para un rendimiento óptimo. Más allá de la versatilidad, ofrece una flexibilidad inigualable: los usuarios pueden emparejar una sola batería con varios tipos de cápsulas, combinando la mayor duración de la batería de los dispositivos desechables con la personalización del e-líquido de los sistemas abiertos. El lanzamiento y la aplicación de este diseño modular tienen un significado positivo para la industria del vapeo, ya que establecen nuevos estándares de innovación, flexibilidad y satisfacción del usuario, consolidando la posición de VAPORESSO como pionero del sector.

La próxima generación de COSS redefinirá la percepción de lo novedoso a través de una revolución tecnológica disruptiva

Más allá de su innovador diseño, VAPORESSO revolucionará aún más la experiencia del vapeo este año con la introducción de una solución integral para todo tipo de situaciones. Aún recordamos la sensación que causó en el sector la primera generación de COSS. Impulsado por su inteligente sistema de suministro de e-líquido, COSS transformó el rellenado en un proceso más rápido, limpio y eficiente. Con solo un clic, COSS podía detectar rápidamente los niveles de e-líquido restantes y completar un rellenado preciso en cuestión de segundos. Fue esta innovación la que le valió a VAPORESSO el primer premio Golden Leaf Award a la innovación del sector.

En el cuarto trimestre de este año, VAPORESSO lanzará su COSS de última generación, cuyas cuatro innovaciones evolutivas fundamentales redefinirán el vapeo personalizado de alta gama. Su sistema inteligente de recarga automática se mejorará con materiales innovadores y una estructura rediseñada, lo que garantizará una experiencia de vapeo fluida e ininterrumpida. Además, la mayor precisión del sabor, la mejora de la eficiencia de la batería y los diseños más ergonómicos llevarán a los usuarios a una era de vapeo más inteligente y refinada.

Al cumplir su décimo aniversario, VAPORESSO sigue impulsando el sector con su trayectoria de innovación. Con las tecnologías revolucionarias mencionadas anteriormente, la marca está redefiniendo lo que es posible en el vapeo. Estos avances no solo mejoran el rendimiento y la fiabilidad, sino que también establecen nuevos estándares para la experiencia del usuario. De cara al futuro, el compromiso de VAPORESSO de superar los límites garantiza que seguirá siendo pionera en la configuración del futuro del vapeo. Para obtener más información, visite https://www.vaporesso.com/activity/innovation-x

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2753452/10_______4_1.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/2011704/Vaporesso_Logo.jpg

