COMUNICADO: El vaquero barrel gana protagonismo esta temporada, ahora en Salsa Jeans - Salsa Jeans

(Información remitida por la empresa firmante)

La marca portuguesa presenta, dentro de su campaña “Out & About”, su nueva colección de vaqueros barrel: una silueta que reinventa el denim con un equilibrio entre volumen, estructura y comodidad, y que se ha convertido en una de las siluetas denim con más presencia esta temporada.

Madrid, 16 de octubre.- El vaquero barrel gana terreno como una de las siluetas clave de la temporada. Con talle alto, cadera holgada y una pierna curva que se estrecha en el tobillo, este corte —también conocido como “balloon jean”— recupera el espíritu del denim de los años noventa con una lectura contemporánea. Su presencia ha crecido tanto en pasarela como en el street style, situándose como una de las alternativas de referencia frente al skinny y al straight que han dominado el armario denim en los últimos años.

Salsa Jeans amplía así su fit guide, que reúne siluetas como Slim, Straight, Skinny, Flare o Wide Leg, junto a sus tecnologías icónicas Push Up y Push In. Los nuevos vaqueros barrel se caracterizan por su pierna curva y su caída informal, con una amplitud equilibrada y una pierna que se estrecha hacia el tobillo, que los convierte en uno de los modelos más buscados del momento. La propuesta se combina con facilidad con una camiseta, una camisa o un blazer, adaptándose con naturalidad a distintos momentos del día y creando looks urbanos con personalidad propia. La colección, bautizada bajo el concepto “Out & About”, ya está disponible en salsajeans.com y en la red de tiendas propias de la marca.

La colección de vaqueros barrel se enmarca en la apuesta de Salsa Jeans por ampliar su propuesta de moda femenina más allá del vaquero, manteniendo el denim como eje central de su identidad de marca. La firma cuenta con presencia en más de 50 países y una red de tiendas propias.

Sobre Salsa Jeans

Salsa Jeans es una marca de moda especializada en denim para mujer y hombre, fundada en 1994 en el norte de Portugal, ha crecido hasta estar presente en más de 50 países a través de una red de tiendas propias. Salsa Jeans combina la experiencia en el tratamiento del tejido vaquero con una propuesta de moda que se ha ido ampliando a otras categorías, manteniendo el denim como eje central de su identidad, y desarrolla programas propios de sostenibilidad como Become, Betterwash —con el que reduce de media un 42 % el consumo de agua en sus procesos de lavado— e Infinity, su servicio de reparación de vaqueros. Más información en salsajeans.com.

Contacto

Emisor: Salsa Jeans

Contacto: Salsa Jeans

Número de contacto: 900800970