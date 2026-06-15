Varios cortacésped robóticos NexLawn arrasan en los premios de diseño iF y Red Dot 2026

(Información remitida por la empresa firmante)

BERLIN, 15 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- NexLawn, una marca premium de MOVA que lidera la evolución de la jardinería inteligente, se enorgullece de anunciar un logro histórico en el mundo del diseño industrial. La compañía ha obtenido un total de seis prestigiosos galardones para 2026, incluidos dos iF Design Awards y cuatro Red Dot Awards, lo que marca un hito importante para todo su ecosistema de productos.

NexLawn Master X: El futuro de la robótica al aire libre

El galardonado Master X, destacado en IFA 2025 con los honores iF y Red Dot, marca un cambio de paradigma al convertir cortacéspedes robóticos en asistentes multifuncionales para exteriores. Construido sobre un potente chasis 4WD de 25 cm de altura, cuenta con un sofisticado brazo retráctil que se extiende hasta 77 cm para realizar tareas complejas con alta precisión. A través de herramientas intercambiables como pinzas y recortadoras, Master X trasciende el simple corte para desherbar, recoger escombros, cosechar frutas e incluso jugar con mascotas, integrando a la perfección la robótica de alta gama en el tejido de la vida al aire libre moderna.

Master X rompe con el diseño convencional de categorías de herramientas y combina tecnología avanzada con una fuerte estética industrial. Su carrocería presenta superficies curvas y fluidas con acabados en plateado y negro, con detalles en rojo que crean un equilibrio convincente entre el atractivo futurista y la autoridad de nivel profesional.

Serie NexLawn VIDAR: la navegación inteligente se combina con la potencia todoterreno

La serie VIDAR sirve como columna vertebral de la línea actual de NexLawn, con tecnología NexDetect™ que combina visión estéreo AI y LiDAR 3D para un funcionamiento sin cables y listo para usar. Los modelos VIDAR 800 y 1600 son los ganadores de los premios iF y Red Dot, celebrados por su diseño compacto y el sistema NexTrim™, que permite realizar bordes de precisión de 3 cm líder en la industria. Además, el VIDAR 3000 AWD es un ganador del Red Dot diseñado para paisajes exigentes. Esta potente tracción en las cuatro ruedas maneja pendientes pronunciadas de hasta 38° (80 %) con facilidad, lo que garantiza un corte perfecto en terrenos irregulares o montañosos donde las cortadoras de césped tradicionales suelen fallar. El diseño del VIDAR 3000 AWD se inspira en los deportes de motor, con una cubierta superior gris que incorpora las líneas nítidas y angulares de un avión de combate. Las formas geométricas limpias crean una estética audaz y de vanguardia, mientras que su bajo centro de gravedad, su postura de inmersión y su estructura todoterreno en las cuatro ruedas amplifican su sensación de atletismo, potencia y confianza.

Serie NexLawn NAVIA: Excelencia profesional para grandes patrimonios

Los NAVIA 5000 y 5500 obtuvieron el premio Red Dot por su capacidad para manejar áreas de jardín enormes con una eficiencia de nivel profesional. Estos modelos cuentan con posicionamiento integrado NexNav™, que fusiona NRTK, AI Stereo Vision y LiDAR de 360°, para ofrecer posicionamiento en tiempo real y un corte impecable, sin preocupaciones de señal. Más allá del cuidado rutinario del césped, la serie NAVIA actúa como un guardián del hogar en todo tipo de clima. Funciona como un centinela de seguridad, proporcionando monitoreo de video en tiempo real y funciones de patrulla autónoma para garantizar que las grandes propiedades permanezcan seguras y protegidas. Inspirada en la silueta aerodinámica de los aviones de combate, la serie NAVIA combina un rendimiento de nivel profesional con una estética refinada. Sus contornos dinámicos y fluidos insinúan la potencia de la transmisión AWD que se encuentra debajo, proyectando una capacidad intrépida en cualquier terreno.

El iF DESIGN AWARD y el Red Dot Award son reconocidos como los sellos de calidad de diseño más prestigiosos del mundo. Las múltiples victorias de NexLawn subrayan su posición como líder mundial en el sector de robótica y hardware inteligente.

Para más información sobre NexLawn VIDAR, NAVIA Series y Master X, visite https://nexlawn.com.

Acerca de NexLawn

NexLawn es una marca de tecnología de consumo de vanguardia basada en las necesidades multinivel de usuarios domésticos, profesionales y entusiastas de la tecnología. NexLawn, que va más allá de los cortacéspedes robóticos y abarca una gama más amplia de tecnologías inteligentes para exteriores, crea experiencias multifacéticas e inspira a las personas a adoptar un estilo de vida de próxima generación.

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