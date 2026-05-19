Vaughan nombra a Tomasz Karasek director general y consejero de la sociedad - Grupo Tutore Vaughan

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 19 de mayo de 2026.- Vaughan, una de las marcas más reconocidas de España en la enseñanza del inglés, ha anunciado hoy el nombramiento de Tomasz Karasek como Director General y Consejero, cargo en el que reportará a Radosław Korczyński, CEO de Tutore Group. Karasek liderará Vaughan tras la salida de la anterior CEO, Virginia Fernández-Valdés.

Karasek es un ejecutivo internacional con más de quince años de experiencia en consultoría estratégica, operaciones corporativas, transformación con IA, fusiones y adquisiciones (M&A) y reestructuración empresarial. Se incorpora a Tutore Vaughan después de dos años liderando proyectos de transformación digital de IA; primero como Head of AI Advisory en Ogilvy Consulting y, más recientemente, dirigiendo un programa de transformación con IA para una inmobiliaria estadounidense valorada en varios miles de millones de dólares. También forma parte del Consejo de Administración de Sussex Strategy Group, en representación de Fengate Private Equity.

Anteriormente, Karasek pasó más de cuatro años como Global Chief Operations & Strategy Officer en Hill & Knowlton, compañía de WPP con aproximadamente 3.500 empleados en cerca de 40 países. Allí desempeñó un papel clave al impulsar a la compañía hacia su mayor crecimiento en ventas y rentabilidad de los últimos veinte años. Lideró el programa de transformación con IA de H&K, gestionó una cartera de proyectos estratégicos y dirigió dos adquisiciones internacionales, incluida la integración posterior a la fusión, en Latinoamérica y Alemania. Recibió el reconocimiento Top 100 COO otorgado por los Oncon Icon Awards en abril de 2024 y fue incluido en Marquis Who’s Who en enero de 2025.

Antes de incorporarse a H&K, Karasek trabajó casi una década como consultor estratégico en McKinsey & Company, primero en su Polonia natal y posteriormente en Estados Unidos, asesorando a clientes de los sectores bancario, asegurador, capital privado, energía, minería, salud, bienes de consumo y sector público en estrategia, finanzas corporativas y programas de transformación a gran escala.

“Vaughan es una marca con un legado extraordinario en España y una reputación construida durante décadas ayudando a las personas a transformar sus vidas a través del inglés”, afirmó Karasek. “Veo un enorme potencial en construir sobre esa herencia mientras modernizamos el negocio, ampliamos nuestra oferta y garantizamos que Vaughan sea tan relevante en los próximos cincuenta años como lo ha sido en los últimos.”

Radoslaw Korczynski, CEO de Tutore Group, comentó: “Tomasz apoyará nuestro camino hacia una escala global, fortaleciendo nuestra presencia y ayudándonos a construir un ecosistema educativo moderno e impulsado por la tecnología.”

Karasek posee un MBA por The Wharton School de la Universidad de Pensilvania y una Licenciatura en Economía por la Universidad de Gdańsk. Es miembro de la Private Directors Association y del Forbes Business Council.

Sobre Tutore Vaughan

Fundado en 1977, Tutore Vaughan es la principal empresa educativa de España. A lo largo de casi cinco décadas, Vaughan ha transformado el aprendizaje de idiomas en España gracias a su riguroso y práctico método. Actualmente, atiende a más de 20.000 estudiantes a través de programas para particulares y empresas, formación presencial y online, y productos digitales impulsados por IA. La compañía también opera Vaughan Radio (Madrid 100.4 FM, Spotify, Apple Podcast, etc.) y su propia editorial, extendiendo su voz distintiva a la vida cotidiana española. Con una tasa de satisfacción de estudiantes superior al 95%, Vaughan continúa marcando el estándar en la enseñanza de idiomas. Desde 2025, Vaughan forma parte de Tutore Group, una plataforma educativa internacional que está construyendo un líder paneuropeo en el aprendizaje de idiomas. Para más información, visitar www.grupovaughan.com

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