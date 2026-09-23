(Información remitida por la empresa firmante)

- Vault CRM refuerza su liderazgo en el mercado al ser elegido por otra de las 20 principales compañías biofarmacéuticas

Con 190 clientes en activo y 14 acuerdos con empresas del top 20 biofarmacéutico, Vault CRM es la vía más rápida hacia la IA

PLEASANTON, California, 23 de septiembre de 2026 /PRNewswire/ -- Veeva Systems (NYSE: VEEV) anunció hoy un nuevo compromiso por parte de una de las 20 principales compañías biofarmacéuticas, sumándose a las recientes adopciones por parte de Amgen, Biogen, Eli Lilly and Company y Regeneron. Con más de 190 clientes en activo y compromisos globales de 14 de las 20 principales empresas del sector, Vault CRM representa la próxima generación de sistemas CRM, al ofrecer nuevas capacidades fundamentales y de agentes autónomos para aumentar la productividad y la eficacia de los equipos de campo.

Como base para la actividad comercial impulsada por agentes, Vault CRM está ayudando a transformar la forma en que el sector interactúa con los profesionales sanitarios (HCP). Gracias a innovaciones revolucionarias como el informe de visita con capacidad de agente —que genera evidencia comercial—, los equipos comerciales obtienen información más profunda para diseñar estrategias específicas, identificar barreras en el tratamiento y optimizar la interacción con los clientes.

"Nos entusiasma colaborar con nuestros clientes a medida que Vault CRM impulsa la transición hacia un modelo comercial basado en agentes", afirmó Arno Sosna, presidente de CRM Suite en Veeva. "Juntos estamos estableciendo una forma de trabajo fundamentalmente nueva que, gracias a la próxima generación de CRM, ayuda a hacer llegar los medicamentos a los pacientes de manera más rápida y eficiente".

Vault CRM forma parte de Veeva Vault CRM Suite, que conecta las áreas de ventas, marketing y asuntos médicos para lograr una interacción más eficaz, centrada en el cliente y conforme a la normativa a través de diversos canales.

Acerca de Veeva Systems

Veeva ofrece la nube sectorial para las ciencias de la vida, que incluye aplicaciones, agentes, datos y servicios de consultoría. Con un firme compromiso hacia la innovación, la excelencia del producto y el éxito del cliente, Veeva atiende a más de 1.500 clientes, desde las mayores empresas farmacéuticas del mundo hasta compañías biotecnológicas emergentes. Como empresa de beneficio público, Veeva se compromete a equilibrar los intereses de todas las partes interesadas, incluidos clientes, empleados, accionistas y los sectores a los que presta servicio. Para obtener más información, visite veeva.com.

Declaraciones prospectivas de Veeva

Este comunicado contiene declaraciones prospectivas relativas a los productos y servicios de Veeva y a los resultados o beneficios previstos derivados de su uso. Dichas declaraciones se basan en nuestras expectativas actuales. Los resultados reales podrían diferir sustancialmente de los indicados en este comunicado, y no asumimos obligación alguna de actualizar tales declaraciones. Existen numerosos riesgos que podrían afectar negativamente a nuestros resultados, incluidos los riesgos e incertidumbres detallados en nuestra presentación del Formulario 10-Q correspondiente al ejercicio fiscal finalizado el 31 de julio de 2026 —disponible aquí (encontrará un resumen de los riesgos que pueden afectar a nuestro negocio en las páginas 33 y 34)— y en nuestras presentaciones posteriores ante la SEC, a las que puede acceder en sec.gov.

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