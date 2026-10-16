VBM completa la transacción para establecer una nueva estructura de propiedad del complejo minero Thompson

(Información remitida por la empresa firmante)

-Vale Base Metals completa la transacción para establecer una nueva estructura de propiedad del complejo minero Thompson

La operación marca una nueva etapa para Thompson, respaldada por una nueva inversión de 200 millones de dólares estadounidenses (aproximadamente 280 millones de dólares canadienses)

VBM mantiene una participación minoritaria del 18,9 % y un acuerdo de compra de producción a largo plazo, mientras que Exiro Nickel asume la operación de Thompson

TORONTO, 16 de octubre de 2026/PRNewswire/ -- Vale Base Metals ("VBM", o la "Compañía"), anunció hoy la finalización de la transacción para establecer Exiro Nickel Company ("Exiro Nickel") como la nueva propietaria y operadora del complejo minero Thompson en Manitoba, Canadá.

Exiro Minerals Corp. ("Exiro"), Orion Resource Partners LP ("Orion") y Canada Growth Fund Inc. ("CGF") poseen, en conjunto, una participación del 81,1 % en Exiro Nickel, mientras que VBM, a través de su filial Vale Canada Limited, mantiene una participación minoritaria del 18,9 %. Se han obtenido todas las autorizaciones reglamentarias y gubernamentales habituales para completar la transacción.

La operación incluye el compromiso de invertir hasta 200 millones de dólares estadounidenses (aproximadamente 280 millones de dólares canadienses) en Thompson, aportando capital específico y un enfoque orientado a respaldar el futuro a largo plazo de la operación. Asimismo, VBM ha suscrito un acuerdo plurianual de compra de la producción para el concentrado de níquel obtenido en la planta de procesamiento de Thompson.

Con la finalización de la transacción, Exiro Nickel asume la responsabilidad operativa diaria del complejo minero Thompson, aportando un firme compromiso y una clara orientación para gestionar Thompson de manera segura, responsable y sostenible, invirtiendo en su futuro a largo plazo y respetando, al mismo tiempo, los acuerdos vigentes con las partes interesadas locales y las comunidades indígenas.

"La culminación de esta transacción marca un nuevo e importante capítulo para Thompson y para las personas que han forjado su orgullosa historia minera", afirmó Shaun Usmar, consejero delegado de VBM. "Thompson cuenta con importantes reservas de níquel y una fuerza laboral excepcional; muchos de sus integrantes representan la segunda o incluso la tercera generación de sus familias que trabaja en estas instalaciones. Estamos convencidos de que una propiedad comprometida, una inversión focalizada y un liderazgo sólido brindan a la operación la mejor oportunidad para alcanzar su pleno potencial como un activo resiliente, de escala de distrito, en Manitoba".

Usmar añadió: "Qui"ro reconocer y felicitar a nuestros nuevos socios —Exiro, Orion Resource Partners y Canada Growth Fund— por la finalización de esta transacción. VBM se enorgullece de seguir siendo accionista y espera con entusiasmo trabajar junto a sus socios para materializar el inmenso potencial a largo plazo de Thompson. Seguimos creyendo en el valor estratégico del níquel canadiense; nuestra participación accionaria remanente y el acuerdo de compra de producción nos permiten mantener ese vínculo con Manitoba. Asimismo, deseo expresar mi agradecimiento a los empleados de Thompson por su profesionalismo, dedicación y compromiso a lo largo de todo este proceso, así como a la comunidad, a los socios indígenas y gubernamentales, y a todas las partes interesadas que han colaborado con nosotros durante las más de seis décadas que Thompson lleva en funcionamiento".

La transacción es consistente con la estrategia de VBM de gestionar activamente su cartera y permitir propiedad e inversión dedicadas a Thompson. La finalización de la transacción concluye la revisión estratégica de las operaciones de Thompson lanzada por VBM en enero de 2025.

El complejo minero Thompson incluye dos minas operativas subterráneas, un molino adyacente e importantes oportunidades de exploración a lo largo del cinturón de níquel Thompson de 135 kilómetros de largo. La región tiene una rica historia minera que se remonta a más de 60 años y sigue siendo una importante fuente de empleo y actividad económica en el norte de Manitoba.

Acerca de Vale Base Metals

Vale Base Metals (VBM) es un proveedor líder a nivel mundial de minerales críticos, incluidos concentrado de cobre, níquel de alta pureza y cobalto obtenido de manera responsable. Las operaciones, proyectos y refinerías de níquel y polimetálicos de VBM —que cuentan con una integración vertical— se encuentran en Canadá (Ontario, Terranova y Labrador, Manitoba), Brasil, Reino Unido, Japón e Indonesia. Los activos de la empresa en Brasil incluyen el complejo de cobre Salobo, de clase mundial, junto con una atractiva cartera de proyectos de cobre de alto rendimiento en la prolífica región de Carajás. VBM es propiedad en un 90 % de Vale S.A. y en un 10 % de Manara Minerals Investment Company.

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/vbm-completa-la-transaccion-para-establecer-una-nueva-estructura-de-propiedad-del-complejo-minero-thompson-302911622.html