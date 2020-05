COMUNICADO: VCC Live ofrece su software para centro de contacto en nube de forma gratuita

- VCC Live ofrece su software para centro de contacto en nube de forma gratuita para organizaciones sin ánimo de lucro que hacen frente a la pandemia del Covid-19

BUDAPEST, Hungría, 5 de mayo de 2020 /PRNewswire/ -- Al tiempo que sigue progresando la pandemia del coronavirus, muchas de las organizaciones sin ánimo de lucro están descubriendo que es cada vez más complicado mantener en marcha sus operaciones. VCC Live se une al movimiento de compañías que ofrecen ayuda para que estas organizaciones se enfrenten a la situación, anunciando el lanzamiento de la iniciativa "Love to Help", que busca ofrecer el software para centro de contacto en nube de forma gratuita para cualquier organización sin ánimo de lucro que se base en la telefonía como apoyo a las personas en general durante la situación de pandemia.

"Uno de los principios más importantes de nuestra compañía es el de proporcionar ayuda, por lo que ampliar esta acción a la población general en estos momentos complicados no era algo cuestionable para nosotros", comentó Péter Málhai, responsable de ingresos de VCC Live.

Ya hay dos organizaciones, la University of Pécs [https://international.pte.hu/] y el Buda Health Center [https://bhc.hu/en/], ambas apoyando a la población durante la pandemia, que utilizan el software de forma gratuita. El equipo del centro de llamadas del Buda Health Center utiliza la solución para contactar con las familias de los infectados, mientras que en la University of Pécs, los estudiantes voluntarios proporcionan consulta a los ciudadanos de más de 60 años.

"Estamos orgullosos del trabajo realizado por estas organizaciones, cuyos esfuerzos de los equipos son fundamentales para la población en estos momentos", destacó Péter Málhai. "Como servicio internacional y suministrador de tecnología en nube, es importante para nosotros ayudar a tantas organizaciones como sea posible durante esta complicada situación".

Gracias a la flexibilidad de la tecnología de VCC Live y a los numerosos años de experiencia de la compañía dedicados al campo de la telefonía, las organizaciones interesadas podrán comenzar a utilizar el software en unos días. Si tu organización es una entidad sin ánimo de lucro que busca apoyar y mantener la población del país al día durante estos momentos, déjanos ayudarte a ello. Ponte en contacto con nosotros por medio de lovetohelp@vcc.live[mailto:lovetohelp@vcc.live].

Acerca de VCC Live

Fundada por Szabolcs Tóth y Tamás Jalsovszky, VCC Live [https://vcc.live/] ha consolidado su presencia en el mercado europeo como solución empresarial fiable para compañías que abordan comunicaciones con el cliente complejas mediante una variedad de canales, incluido el teléfono, e-mail, chat y redes sociales. La compañía tiene su sede en Budapest-Hungría, tiene clientes en más de 50 países y atiende a más de 10.000 operadores globalmente. También trabaja con 20 socios de telecomunicaciones internacionales.

Aprenda más a través de: https://vcc.live/ [https://vcc.live/]

* La iniciativa The Love to Help se rige por los términos y condiciones. Podrá consultarlos a través de: https://vcc.live/love-to-help/ [https://vcc.live/love-to-help/]

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/1090225/VCC_Logo.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/1090225/VCC_Logo.jpg]

CONTACTO: CONTACTO: Juliana Mello, juliana.mello@vcc.live, +36 19996400

Sitio Web: https://vcc.live//