VdoCipher: la piratería de vídeo se está convirtiendo en una preocupación para la educación en línea

(Información remitida por la empresa firmante)

-Según VdoCipher, la piratería de vídeo se está convirtiendo en una preocupación creciente para la educación en línea en toda Europa y Reino Unido

VdoCipher, proveedor de alojamiento seguro de vídeo y protección contra la piratería, informa de una creciente demanda por parte de empresas de tecnología educativa en Europa y Reino Unido, ya que el contenido de cursos premium se está convirtiendo en un objetivo cada vez mayor para los piratas informáticos.

LONDRES, 13 de agosto de 2026 /PRNewswire/ -- A medida que el aprendizaje en línea se expande por Europa y Reino Unido, los proveedores de educación están haciendo mayor hincapié en la protección del contenido de vídeo de alta calidad contra la piratería. Con universidades, centros de formación profesional, plataformas de coaching y educadores independientes trasladando sus cursos al entorno digital, la infraestructura de vídeo segura se ha convertido en un elemento fundamental del ecosistema de aprendizaje digital.

Se prevé que los mercados de e-learning en Europa y Reino Unido sigan creciendo, impulsados por la alta penetración de internet, la adopción de smartphones, las iniciativas de aprendizaje digital y la demanda de educación flexible y a la carta. Las descargas no autorizadas, la grabación de pantalla, el intercambio de contraseñas y la redistribución ilegal se han convertido en preocupaciones crecientes, lo que ha llevado a las empresas de tecnología educativa a invertir en una mayor seguridad de vídeo.

Creciente demanda de alojamiento seguro de vídeo

VdoCipher, una plataforma segura de alojamiento de vídeo, está experimentando un creciente interés por parte de las empresas de tecnología educativa que buscan reforzar la seguridad de sus vídeos. Su plataforma combina Google Widevine DRM y Apple FairPlay DRM con marcas de agua dinámicas, autenticación segura, restricciones geográficas y de dominio, y controles de acceso a nivel de dispositivo para que los vídeos educativos solo sean accesibles a los alumnos autorizados.

"El éxito de un curso en línea depende no solo de la calidad de su contenido, sino también de la capacidad de protegerlo", afirmó Siddhant Jain, fundador de VdoCipher. "A medida que la educación digital continúa creciendo en Europa y Reino Unido, observamos que cada vez más organizaciones consideran la seguridad de los videos como una prioridad empresarial, en lugar de un simple requisito técnico".

Detección de piratería a gran escala

Más allá de DRM, el motor de detección de piratería de VdoCipher ayuda a las plataformas a identificar comportamientos de visualización sospechosos, detectar posibles filtraciones y actuar antes de que la distribución no autorizada se propague a través de sitios de piratería o grupos de mensajería privada.

Un ejemplo

Una plataforma de educación financiera con más de 45.000 estudiantes recurrió a VdoCipher después de que sus lecciones premium de trading fueran pirateadas y distribuidas en línea. Gracias a DRM, las marcas de agua y el seguimiento de los espectadores, la plataforma creció hasta alcanzar más de 9.200 suscriptores y más de 320 clientes corporativos.

En cifras

Más de 7.000 sitios web y aplicaciones protegidos en más de 120 países

sitios web y aplicaciones protegidos en países Más de 4.000 empresas y más de 15.000 educadores apoyados

empresas y educadores apoyados Más de 400.000 intentos de piratería bloqueados en 12 meses

VdoCipher presta servicios a organizaciones de educación, medios de comunicación, formación empresarial y entretenimiento, y continúa expandiéndose por Europa y Reino Unido mediante alianzas con plataformas de aprendizaje digital y vídeo.

Acerca de VdoCipher

VdoCipher es una plataforma segura de alojamiento de vídeo y transmisión en directo que ayuda a las empresas a proteger su contenido de vídeo premium contra la piratería. Visite www.vdocipher.com

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