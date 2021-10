VeChainThor es una de las blockchains públicas más ecológicas del mundo, verificado por CTI

SINGAPUR, 1 de octubre de 2021/PRNewswire/ -- El mundo se halla en una encrucijada climática. Blockchain, la tecnología que cambia el juego en esta era, también debería tomar más acciones colectivas para acelerar este movimiento. Como la blockchain pública líder en el mundo, VeChainThor se compromete a cultivar un planeta más saludable mediante una tecnología más ecológica.

Para construir y mantener esta práctica exitosa, el equipo de investigación de VeChain trabajó con Centre Testing International Group Co. Ltd. (en adelante llamado CTI), el pionero y líder en la industria TIC que brinda soluciones integrales en pruebas, inspección, certificación, calibración, Auditoría, capacitación y servicios técnicos para medir la huella de carbono de la red pública blockchain VeChainThor.

Los resultados

Según el modelo de estimación, el total de emisiones de carbono por año generadas por VeChainThor es de aproximadamente 4,58 toneladas métricas, aproximadamente el 2,4% de la emisión de carbono generada por la extracción de un solo Bitcoin según.

Se estima que la electricidad consumida por VeChainThor durante todo el año es de 7581,31 kWh, lo que equivale aproximadamente a la electricidad utilizada para procesar 4,3 Bitcoin o 51 transacciones de Ethereum. También hemos encontrado el recurso que muestra datos de algunas cadenas de PoS relacionadas con la huella de carbono. El resultado fue que cada transacción en VeChainThor consumió aproximadamente 0,000216 KWh, que fue el 0,04% de la cantidad estimada para Cardano como se indica.

Rigorosa metodología de la estimación de las emisiones de carbono

CTI proporciona servicios de autenticación confiables para combinar modelos científicos y mediciones certificadas para inferir una estimación confiable de la huella de carbono de la blockchain pública VeChainThor. (Leer informe completo)

Los costos de energía por transacción en una red descentralizada son un paso preliminar para determinar si una red puede lograr la sostenibilidad. VeChainThor utiliza el consenso de prueba de autoridad, que no requiere que los nodos participen en el proceso de consenso para competir. Los derechos para producir nuevos bloques se distribuyen por igual a todos los 101 nodos de consenso, es decir, los Nodos Maestros de Autoridad (AM). Aquí, el hallazgo clave es que los AM comparten la misma cantidad de carga de trabajo computacional en la red de acuerdo con el diseño de la blockchain.

Para entregar un modelo para estimar las emisiones de carbono de los 101 AM, se descubrió que lo que podíamos hacer era medir con precisión el uso de energía de una sola máquina que solo alojaba un AM en un entorno controlado.

E≈ μx ∑αix M.

Aquí, E representa la cantidad de emisión de gases de efecto invernadero (GEI), μ la efectividad del uso de energía anual promedio (PUE) para los centros de datos en todo el mundo, {αi}, los factores de emisión regionales (EF) para el suministro de electricidad y M la potencia real datos de uso de un solo MA medidos por CTI. El modelo reconoce que algunos nodos de blockchain están alojados en nubes. Por lo tanto, utilizamos los datos PUE promedio de los centros de datos de todo el mundo para estimar la cantidad de consumo de electricidad. El modelo también refleja las diferencias regionales de emisiones de carbono para la misma cantidad de consumo de electricidad. Por lo tanto, incluye diferentes FE regionales al estimar la emisión total de GEI.

Emprendimiento verde impulsado por VeChainThor

La huella de carbono digital de una empresa es la expresión completa de su funcionamiento. Dado que las corporaciones más grandes del mundo están a bordo, también es esencial crear conciencia sobre cómo las tecnologías digitales subyacentes tienen roles discretos pero vitales que desempeñar en la mitigación de las emisiones (ONU). Una investigación reciente estima que el sector de las TIC, que incluye blockchain, será responsable del 1,97% de las emisiones globales para 2030. Para los emprendedores y empresas que buscan construir sobre la tecnología blockchain, no solo están mirando el consumo de energía sino también la sostenibilidad a largo plazo de esta tecnología crítica.

VeChain se ha propuesto enérgicamente en una atmósfera saturada digitalmente para mitigar las emisiones de VeChainThor y la escala necesaria para cumplir con nuestro objetivo de ser la blockchain pública más ecológica. Con la próxima actualización de PoA 2.0, VeChain tiene la intención de habilitar una plataforma de blockchain pública de capa 1 más segura y eficiente.

Para todas las referencias en este artículo, visite https://www.vechain.org/vechainthor-is-one-of-the-most-eco-friendly-public-blockchains-worldwide-cti-verified/

Acerca de VeChain Foundation

Lanzada en 2015, la Fundación VeChain ha trabajado incansablemente para construir puentes entre la tecnología blockchain y el mundo real. Como habilitador del ecosistema, la misión de la Fundación es empoderar a los constructores e innovadores mediante el desarrollo de herramientas que eliminen sistemáticamente los obstáculos de adopción. VeChainThor ya se ha aplicado en una amplia gama de casos de uso, ayudando a las operaciones diarias de las corporaciones y creando nuevos valores y eficiencias.

