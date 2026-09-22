Una vecina de Badalona deja atrás 22.627 € con Repara tu Deuda y la Ley de Segunda Oportunidad - Repara tu Deuda Abogados

La mujer perdió su empleo al mismo tiempo que su hijo y los pagos dejaron de ser asumibles en casa

(Información remitida por la empresa firmante)

Badalona, 22 de septiembre de 2026.- Hay deudas que no nacen de un gran tropiezo, sino de un cambio inesperado que desordena por completo una economía que hasta entonces funcionaba. Perder un empleo ya supone un golpe importante; que dos salarios desaparezcan prácticamente al mismo tiempo puede transformar unas cuotas asumibles en un problema difícil de contener. Eso fue lo que sucedió a una vecina de Badalona (Barcelona), que ha logrado dejar atrás sus obligaciones pendientes mediante la Ley de Segunda Oportunidad con Repara tu Deuda Abogados, uno de los despachos más destacados en España en la gestión de este mecanismo.

Cuando dos ingresos desaparecen al mismo tiempo

Los abogados de Repara tu Deuda describen el origen de la situación: “Su estado de insolvencia se originó tras la pérdida de trabajo de la parte deudora y de su hijo. Los créditos solicitados iban destinados a la reforma de la cocina y a la compra de electrodomésticos”. En aquella etapa, la mujer trabajaba y contaba con estabilidad económica. Junto a su hijo también solicitó financiación para adquirir un vehículo que ambos compartirían.

La realidad familiar cambió después. Los dos se quedaron sin trabajo y los compromisos adquiridos comenzaron a resultar difíciles de atender. “Sin capacidad económica para hacer frente a esos créditos ni a sus necesidades familiares, solicitó otros nuevos para poder cubrir la financiación que había solicitado”, explican desde el despacho de abogados. La contratación de nuevos préstamos para responder a los anteriores hizo que las cuotas se acumularan hasta desembocar en el sobreendeudamiento.

La Ley de Segunda Oportunidad ofrece una vía legal a particulares y autónomos que atraviesan una situación de insolvencia. Para acogerse al mecanismo es necesario cumplir una serie de condiciones. En líneas generales, el solicitante debe encontrarse en insolvencia actual o próxima, actuar de buena fe y no ocultar bienes ni ingresos. Tampoco puede haber sido condenado por determinados delitos de carácter socioeconómico durante los diez años anteriores.

Antes de poner en marcha el procedimiento, Repara tu Deuda Abogados estudia cada expediente para comprobar que reúne las condiciones exigidas. Este análisis permite conocer cómo se ha generado el problema económico, revisar la documentación y determinar la viabilidad del proceso antes de avanzar con la tramitación.

La experiencia de otros clientes también refleja una parte del recorrido que no aparece en los requisitos legales. En las opiniones recibidas por el despacho se repiten referencias a la paciencia durante los tiempos judiciales, pero también aparecen aspectos menos habituales: personas que valoran haber recuperado la tranquilidad, sentirse acompañadas cuando la presión económica era mayor o comprender que, aunque durante algunas fases no haya novedades, el expediente continúa su curso.

Casos como este muestran también la importancia de detectar cuándo una dificultad económica ha dejado de ser pasajera. Buscar una solución legal antes de que las obligaciones sigan creciendo puede marcar una diferencia decisiva. Para esta vecina de Badalona, la resolución supone precisamente eso: cerrar una etapa marcada por la incertidumbre y disponer de una oportunidad real para mirar hacia adelante con una situación financiera más estable.

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