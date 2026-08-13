Un vecino de Alcudia deja atrás una deuda de 38.465 € gracias a Repara tu Deuda Abogados y la Ley de Segunda Oportunidad - Repara tu Deuda Abogados

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 13 de agosto de 2026.-

La pérdida de estabilidad laboral convirtió unos préstamos que podía asumir en una deuda cada vez más difícil de afrontar

Un vecino de Alcudia (Baleares) ha conseguido cancelar una deuda de 38.465 euros gracias a la gestión de Repara tu Deuda Abogados, despacho de abogados líder en España en la tramitación de la Ley de Segunda Oportunidad. Tras varios años en los que la falta de estabilidad en sus ingresos terminó agravando su situación económica, podrá comenzar una nueva etapa libre de la carga que suponían esos pagos pendientes.

Según explican los abogados de Repara tu Deuda, "su estado de insolvencia se originó a partir de necesitar financiación para el alquiler, así como para los gastos esenciales para poder vivir". En aquel momento, el deudor podía asumir sin dificultades las cuotas de los créditos y las tarjetas que había contratado. Sin embargo, cuando su trabajo dejó de ser estable y los ingresos comenzaron a ser irregulares, tuvo que recurrir a nueva financiación para seguir atendiendo los pagos anteriores. Esa dinámica, unida al incremento de los intereses, hizo que la deuda creciera progresivamente hasta convertirse en un problema imposible de sostener.

Lo que en un principio parecía una solución temporal acabó transformándose en una fuente constante de preocupación. La incertidumbre por no saber si podría afrontar los pagos del mes siguiente y la sensación de que cualquier imprevisto empeoraría aún más su situación fueron haciendo mella en su tranquilidad.

A pesar de sus esfuerzos por mantener sus obligaciones al día, llegó un momento en el que los ingresos apenas alcanzaban para cubrir los gastos más esenciales. Finalmente, el Juzgado dictó la Exoneración del Pasivo Insatisfecho (EPI), resolución que le permite dejar atrás esa situación de sobreendeudamiento.

La Ley de Segunda Oportunidad se aplica en España desde el año 2015 y ofrece una salida legal a particulares y autónomos que atraviesan una situación de insolvencia y no pueden asumir sus obligaciones económicas. Para acogerse a este mecanismo es necesario cumplir una serie de requisitos, entre ellos actuar de buena fe durante todo el procedimiento.

Repara tu Deuda Abogados fue el primer despacho en España en aplicar esta legislación. Desde su fundación, en septiembre de 2015, ha conseguido superar los 454 millones de euros exonerados a personas procedentes de todas las comunidades autónomas, una trayectoria que le ha permitido convertirse en un referente nacional en la tramitación de la Ley de Segunda Oportunidad.

El despacho también pone a disposición de sus clientes MyRepara, una aplicación disponible para Android y para iOS que facilita la comunicación con el equipo jurídico durante la tramitación del procedimiento. La herramienta permite realizar el seguimiento del caso, mantener reuniones con los profesionales del despacho y valorar la experiencia del servicio recibido, haciendo que todo el proceso resulte más cómodo y accesible para quienes buscan una nueva oportunidad económica.

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