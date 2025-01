Veeda Group cambia su nombre a "Veeda Lifesciences"

(Información remitida por la empresa firmante)

AHMEDABAD, India, 2 de enero de 2025 /PRNewswire/ -- Veeda Group ha presentado un nuevo logotipo e identidad de marca, Veeda Lifesciences, que marca un hito clave en su trayectoria. El nuevo nombre de marca refleja la evolución de una organización de investigación por contrato (CRO) centrada en los medicamentos genéricos a una empresa de servicios de desarrollo de medicamentos para diferentes modalidades de medicamentos, incluidos los genéricos y las nuevas entidades químicas y biológicas. Veeda Lifesciences operará a través de cuatro unidades comerciales estratégicas: ensayos clínicos, servicios de voluntariado saludable, servicios biofarmacéuticos y servicios de pruebas preclínicas y no clínicas, lo que convierte a Veeda en un proveedor de servicios de investigación integrados.

Veeda Lifesciences representa la marca que integra Veeda Clinical Research, Health Data Specialists y Bioneeds India, y ofrece servicios de investigación en las distintas etapas de la cadena de valor del desarrollo de fármacos, desde el descubrimiento y la fase preclínica hasta el desarrollo en fase avanzada. La nueva identidad refleja la transición de los genéricos a la innovación, de lo local a lo global y de las moléculas pequeñas a los productos biológicos. Veeda Lifesciences está en transición hacia un modelo CRO-CDMO, al tiempo que aprovecha la inteligencia artificial y los datos del mundo real.

El doctor Mahesh Bhalgat, consejero delegado y gerente general del grupo Veeda Lifesciences, afirmó: "El nombre –Veeda Lifesciences– y el nuevo logotipo, diseñado para ser moderno y dinámico, simbolizan el enfoque progresista del grupo y su dedicación a sus valores y misión fundamentales. Agrega valor aspiracional a nuestro crecimiento y visión de futuro, esforzándonos por lograr la innovación, la excelencia y la satisfacción del cliente. Continuamos diversificando nuestra base de servicios que atienden las crecientes necesidades de nuestros clientes".

Fundada en la India en 2004, Veeda Lifesciences opera actualmente en 5 países y lleva a cabo ensayos en 26 geografías. La adquisición estratégica de Bioneeds en 2021 amplió a Veeda a los servicios preclínicos. En la actualidad, Veeda Lifesciences ofrece una amplia gama de servicios a las industrias de las ciencias biológicas y la atención sanitaria, con patrocinadores de renombre, incluidas las principales empresas farmacéuticas mundiales. Veeda Lifesciences está ahora organizada en cuatro unidades de negocio estratégicas. El negocio de ensayos clínicos comprende las operaciones de Veeda en Europa (originalmente Health Data Specialists) y los ensayos clínicos basados en pacientes en la India. Los servicios de voluntariado saludable incluyen operaciones en Gujarat (India), incluido el bioanálisis clínico de moléculas pequeñas. Los servicios de biofarmacia en Bengaluru (India) incluyen la caracterización analítica y la caracterización funcional de productos biológicos junto con el desarrollo de líneas celulares y procesos y el bioanálisis clínico de moléculas grandes. Los servicios de pruebas preclínicas de Veeda, con sede en Karnataka (India), incluyen nuestros servicios de investigación de descubrimiento en el área de la química y la biología.

Acerca de Veeda Lifesciences:

Plataforma Veeda Lifesciences que ofrece un servicio completo y funcional para todas las etapas del desarrollo de fármacos para apoyar a las empresas biotecnológicas y farmacéuticas con capacidades que van desde la fase preclínica hasta la farmacología clínica y los ensayos clínicos en diferentes modalidades. Respaldamos múltiples dominios terapéuticos y aceleramos los procesos de desarrollo a través de capacidades avanzadas de datos del mundo real en una plataforma de IA. Comprometidos con la calidad y con sólidas capacidades científicas, invertimos continuamente en personas y tecnología para ayudar a los clientes a desarrollar terapias innovadoras y medicamentos genéricos para pacientes de todo el mundo.

Advertencia:

Veeda Clinical Research Limited (la "compañía") propone, sujeta a la recepción de las aprobaciones necesarias, las condiciones del mercado y otras consideraciones, una emisión pública de sus acciones de capital en un futuro cercano y está en proceso de presentar un borrador de prospecto de pista falsa ante la Junta de Valores y Bolsa de la India. Este documento no es una oferta de valores para la venta en Estados Unidos. Los valores no pueden ofrecerse ni venderse en Estados Unidos sin registro o una exención de registro. Cualquier oferta pública de valores que se realice en Estados Unidos se realizará por medio de un prospecto que puede obtenerse de la compañía y que contendrá información detallada sobre la compañía y la administración, así como estados financieros. La compañía no tiene la intención de registrar ninguna parte de la oferta en Estados Unidos.

