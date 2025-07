(Información remitida por la empresa firmante)

-Veeda Lifesciences anuncia asociación con Mango Sciences para llevar la innovación en IA a los servicios de ensayos clínicos

AHMEDABAD, India, 8 de julio de 2025 /PRNewswire/ -- Veeda Lifesciences, organización global de investigación por contrato (CRO), ha anunciado una inversión en Mango Sciences, empresa de inteligencia artificial y datos para el sector sanitario con sede en Boston. Con esta inversión, Veeda pretende aprovechar las capacidades de IA para mejorar la velocidad, la eficiencia y la calidad de los servicios de ensayos clínicos en su red global ampliada, lo que permitirá un reclutamiento más diverso y eficiente, así como una selección de pacientes globalmente representativa. Al aprovechar la plataforma Querent™ de Mango Sciences, impulsada por IA, Veeda utilizará la tecnología eficazmente para automatizar la identificación de pacientes con precisión y ampliar su alcance en toda Europa.

"Nuestra asociación transformará a Veeda en una organización de desarrollo de fármacos oncológicos impulsada por IA, satisfaciendo la creciente demanda de diversidad en los ensayos clínicos, lo cual coincide con las expectativas de los organismos reguladores y las compañías farmacéuticas. Seremos una de las pocas CRO especializadas en oncología con acceso a esta tecnología patentada", afirmó el Dr. Mahesh Bhalgat, consejero delegado del Grupo y director general de Veeda Clinical Research Limited.

Esta asociación promueve los objetivos de Veeda de invertir en la modernización tecnológica y la transformación digital para mejorar la eficiencia operativa y el control de calidad en todas sus operaciones de investigación clínica. Al implementar la plataforma Querent™, impulsada por IA, Veeda optimizará los procesos, mejorará las capacidades de gestión de datos y garantizará estándares de calidad más altos mediante una representación más amplia de la población no caucásica. Esto mejorará la eficiencia de los ensayos clínicos mediante análisis de datos avanzados, lo que mejorará la correspondencia entre pacientes, el diseño y la monitorización de los ensayos, a la vez que reducirá los costes y los plazos.

El Dr. Mohit Misra, fundador y consejero delegado de Mango Sciences, añadió, "Estamos integrando Modelos de Lenguaje de Gran Tamaño (LLM) e IA Generativa en Querent™ para impulsar la eficiencia operativa y mejorar la evidencia del mundo real, identificando así el fármaco adecuado para el paciente adecuado."

Veeda ha consolidado su posición como CRO tecnológicamente avanzada e impulsada por IA mediante inversiones estratégicas y la adquisición de especialistas en datos de salud (directores) previamente. Esto proporciona a Veeda acceso a cohortes de oncología en India y Europa, así como acceso exclusivo a grupos de pacientes elegibles. Esto respalda el objetivo de Veeda de mantener una ventaja competitiva en el sector de las CRO, a la vez que presta servicios a clientes farmacéuticos y biofarmacéuticos a nivel mundial.

Acerca de Veeda Lifesciences:

La plataforma Veeda Lifesciences (Veeda Clinical Research Limited) proporciona una cartera integral de servicios en varias etapas de la cadena de valor del desarrollo de fármacos para apoyar a las pequeñas y medianas empresas biotecnológicas y farmacéuticas con capacidades que van desde el desarrollo no clínico y preclínico hasta la farmacología clínica y los ensayos clínicos en diferentes modalidades. Visite: https://veedalifesciences.com/

Acerca de Mango Sciences:

Mango Sciences es una empresa de tecnología de datos e IA para el sector sanitario dedicada a transformar la atención al paciente mediante análisis de datos y soluciones avanzadas. Fundada por veteranos del sector con amplia experiencia en salud, ciencias de la vida y análisis de datos, Mango Sciences se rige por la pasión de mejorar la representación de los pacientes y el acceso a una atención médica integral.Visite: https://mangosciences.com/

Responsabilidad:

Veeda Clinical Research Limited (la "Compañía") propone, sujeta a la recepción de las aprobaciones necesarias, las condiciones del mercado y otras consideraciones, una emisión pública de sus acciones próximamente y está en proceso de presentar un borrador de prospecto de prueba ante la Junta de Bolsa y Valores de la India. Este documento no constituye una oferta de venta de valores en Estados Unidos. Los valores no pueden ofrecerse ni venderse en Estados Unidos sin registro o una exención de registro. Cualquier oferta pública de valores que se realice en Estados Unidos se realizará mediante un prospecto que puede obtenerse de la Compañía y que contendrá información detallada sobre la Compañía y su administración, así como los estados financieros. La Compañía no tiene intención de registrar ninguna parte de la oferta en Estados Unidos.

