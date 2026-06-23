Veeva adquiere Copli y lanza Veeva Falcon MLR para acelerar la revisión de contenido

(Información remitida por la empresa firmante)

Veeva Falcon MLR, que ya está disponible, ofrece Agentic MLR™ para reducir significativamente el esfuerzo manual y acortar los ciclos de revisión

PLEASANTON, California y COPENHAGUE, Dinamarca, 23 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- Veeva Systems (NYSE: VEEV) ha dado a conocer hoy la adquisición de Copli, empresa pionera en soluciones de revisión médica, legal y regulatoria (MLR) basadas en agentes para la industria de las ciencias de la vida. Copli ahora está disponible como Veeva Falcon MLR, una solución MLR basada en agentes que acelera significativamente la revisión de contenido con el potencial de eliminar el 70% o más del trabajo manual de MLR en un plazo de cinco años.

Veeva Falcon MLR proporciona una automatización de procesos a equipos de marketing, grupos de MLR y agencias. Realiza revisiones rigurosas de materiales promocionales y médicos, llevando a cabo comprobaciones de cumplimiento con las etiquetas aprobadas y las normativas locales, para minimizar el esfuerzo manual y liberar a los revisores para tareas de mayor valor.

"Nuestro avance con MLR basado en agentes marca un cambio fundamental en la revisión y aprobación de contenido comercial y médico", explicó Jacob Scheel-Bech, consejero delegado de Copli. "Como parte de Veeva, podemos ampliar nuestra visión para la transformación de MLR. Veeva Falcon MLR ofrece cumplimiento normativo rápido a la industria con agentes inteligentes que funcionan a la perfección con Veeva PromoMats".

"El proceso MLR ha sido durante mucho tiempo un importante cuello de botella para hacer llegar información crítica a pacientes y médicos", destacó Emma Hyland, vicepresidenta de Veeva Commercial Content. "Gracias a Veeva Falcon MLR, nuestros clientes pueden acelerar todo el ciclo de revisión, automatizando el trabajo rutinario para que los revisores puedan convertirse en asesores estratégicos".

Si desea más información sobre Veeva Falcon MLR, regístrese para el próximo seminario web el 9 de julio a las 10 a.m. (hora del este) o visite FalconMLR.veeva.com.

Acerca de Veeva SystemsVeeva ofrece la plataforma en la nube líder para el sector de las ciencias de la vida, con software, IA, datos y consultoría. Comprometida con la innovación, la excelencia de sus productos y el éxito de sus clientes, Veeva presta servicios a más de 1.500 clientes, desde las mayores compañías farmacéuticas del mundo hasta empresas biotecnológicas emergentes. Como corporación de beneficio público, Veeva se compromete a equilibrar los intereses de todas las partes interesadas, incluyendo clientes, empleados, accionistas y los sectores a los que sirve. Para más información, visite veeva.com.

Declaraciones prospectivas de VeevaEste comunicado contiene declaraciones prospectivas sobre los resultados y beneficios esperados de nuestra adquisición de Copli. Estas declaraciones se basan en nuestros planes, estimaciones y expectativas actuales. Las adquisiciones conllevan riesgos y no podemos garantizar su éxito. Los resultados reales podrían diferir sustancialmente de los presentados en este comunicado y no tenemos obligación de actualizar dichas declaraciones. Describimos los riesgos e incertidumbres que consideramos más relevantes para nuestro negocio, incluidos los riesgos asociados con las adquisiciones, en nuestros informes periódicos presentados ante la SEC, a los que puede acceder en sec.gov.

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