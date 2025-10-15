Veeva AI Agents se lanzarán en todas las aplicaciones de Veeva

Archivo - COMUNICADO: Líderes biofarmacéuticos impulsan el futuro de las ciencias de la vida en Veeva Commercial Summit Europe - VEEVA SYSTEMS/PR NEWSWIRE - Archivo

Se planea que los agentes profundos y específicos de la industria estén disponibles a partir de este diciembre

PLEASANTON, California, 15 de octubre de 2025 /PRNewswire/ -- Veeva Systems (NYSE: VEEV) ha anunciado hoy que Veeva AI Agents estará disponible a partir de diciembre de 2025 para uso comercial y en 2026 para I+D y calidad. Veeva AI añade IA agencial a la plataforma Veeva Vault y agentes profundos y específicos del sector para las aplicaciones de Veeva en todas las áreas principales, incluidas clínica, normativa, de seguridad, de calidad, médicas y comerciales.

Diseñados para casos de uso específicos y de alto impacto, los Agentes de IA de Veeva comprenden el contexto de la aplicación Veeva, cuentan con indicaciones y salvaguardas específicas de la aplicación, y tienen acceso directo y seguro a los datos, documentos y flujos de trabajo de la aplicación Veeva. Debido a que Veeva AI está integrada en la plataforma Veeva Vault, los clientes también pueden configurar y ampliar los Agentes de IA proporcionados por Veeva y crear sus propios agentes personalizados.

Disponibilidad prevista de Veeva AI Agents según la zona

Diciembre de 2025 : CRM, contenido

: CRM, contenido Abril de 2026 : Seguridad, calidad

: Seguridad, calidad Agosto de 2026 : Operaciones clínicas, normativas, médicas

: Operaciones clínicas, normativas, médicas Diciembre de 2026: Datos clínicos

Los agentes de Veeva AI utilizan modelos de lenguaje grandes (LLM) de Anthropic y Amazon, alojados en Amazon Bedrock. Los agentes personalizados creados con Veeva AI utilizan modelos alojados por Veeva o modelos proporcionados por los clientes alojados en Amazon Bedrock o Microsoft Azure AI Foundry. El precio basado en el uso de Veeva AI facilita a los clientes el inicio y la ampliación con el tiempo.

"La IA cambiará radicalmente la forma en que se desarrollan los medicamentos y se toman las decisiones terapéuticas en el punto de atención", explicó Peter Gassner, consejero delegado de Veeva. "Nuestro objetivo con Veeva AI es ayudar al sector a aumentar considerablemente la innovación y la productividad para que más pacientes puedan acceder antes a mejores medicamentos".

Para obtener más información y novedades, los clientes pueden visitar la Veeva AI Community en Veeva Connect.

Acerca de Veeva SystemsVeeva ofrece la nube industrial para las ciencias de la vida con software, datos y consultoría empresarial. Comprometida con la innovación, la excelencia de los productos y el éxito de los clientes, Veeva presta servicio a más de 1.500 clientes, desde las empresas biofarmacéuticas más grandes del mundo hasta las biotecnológicas emergentes. Como corporación de beneficio público, Veeva se compromete a equilibrar los intereses de todas las partes interesadas, incluidos los clientes, los empleados, los accionistas y las industrias a las que presta servicio. Para obtener más información, visite veeva.com.

Declaraciones de futuro de VeevaEste comunicado contiene declaraciones prospectivas sobre los productos y servicios de Veeva y los resultados o beneficios esperados del uso de nuestros productos y servicios. Estas declaraciones se basan en nuestras expectativas actuales. Los resultados reales podrían diferir sustancialmente de los proporcionados en este comunicado y no tenemos ninguna obligación de actualizar dichas declaraciones. Existen numerosos riesgos que podrían afectar negativamente a nuestros resultados, incluidos los riesgos e incertidumbres divulgados en nuestro formulario 10-Q correspondiente al periodo finalizado el 31 de julio de 2025, que puede consultarse aquí (en las páginas 33 y 34 se incluye un resumen de los riesgos que podrían afectar a nuestro negocio), y en nuestros posteriores documentos presentados ante la SEC, a los que se puede acceder en sec.gov.

