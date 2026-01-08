Veeva anuncia una solución de monitoreo ambiental para modernizar el control de calidad en la fabricación

(Información remitida por la empresa firmante)

Soluciones ampliadas de control de calidad de fabricación de Veeva para automatizar la recolección y el análisis de muestras ambientales

BARCELONA, España, 8 de enero de 2026 /PRNewswire/ -- Veeva Systems (NYSE: VEEV) anunció hoy una nueva solución de monitoreo ambiental (EM) para optimizar el control de calidad (CC) en las operaciones de fabricación. Veeva Environmental Monitoring, una aplicación nativa en la nube unificada con Veeva LIMS, permitirá a los laboratorios e instalaciones de fabricación programar, recolectar y analizar muestras ambientales para garantizar el cumplimiento de las BPM y los estándares internos de esterilidad.

Como parte de Veeva Quality Cloud, Veeva Environmental Monitoring se integrará a la perfección con las aplicaciones de calidad de Veeva para eliminar los silos de datos y los procesos en papel que ralentizan la liberación de lotes. Con un control de calidad unificado, los usuarios pueden iniciar automáticamente eventos de calidad en Veeva QMS, identificar procedimientos desde Veeva QualityDocs y publicar datos críticos de monitoreo ambiental en Veeva Batch Release para optimizar el proceso de liberación de lotes.

"Con Veeva Environmental Monitoring, reforzamos nuestro compromiso a largo plazo de optimizar y modernizar la calidad y la fabricación", afirmó Mike Jovanis, presidente de Veeva Quality Cloud. "Al seguir eliminando capas de tecnología obsoleta, podemos lograr un proceso fluido en el control de calidad, los microlaboratorios y la liberación de lotes".

Se prevé que Veeva Environmental Monitoring esté disponible en diciembre de 2026. Para obtener más información sobre las innovaciones de Veeva para el laboratorio de fabricación, visite veeva.com/eu/LIMS.

