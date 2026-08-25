Veeva Vault CRM seleccionado por Biogen

(Información remitida por la empresa firmante)

Plataforma comercial unificada para ayudar a acelerar la entrega de medicamentos a los pacientes

PLEASANTON, California, 25 de agosto de 2026/PRNewswire/ -- Veeva Systems (NYSE: VEEV) anunció hoy que Biogen se ha comprometido a utilizar Veeva Vault CRM a nivel mundial.

"Es un honor el hecho de poder proporcionar Vault CRM como la base comercial estratégica para Biogen en su labor de ofrecer medicamentos que transforman la vida de los pacientes", afirmó Tom Schwenger, presidente y director comercial de Veeva. "Llevar tratamientos complejos al mercado requiere una estrategia comercial altamente adaptable, y estamos comprometidos a brindar las capacidades avanzadas necesarias para ayudar a acelerar el impacto en los pacientes de todo el mundo".

"Biogen y Veeva comparten un profundo compromiso con la experiencia del cliente y la innovación", destacó Guy Hadari, vicepresidente sénior y director global de informática de Biogen. "Nos entusiasma ampliar nuestra alianza estratégica con Veeva mediante la migración a Vault CRM".

Vault CRM forma parte de la suite Vault CRM, que incluye el Informe de Llamadas de Agente para generar evidencia comercial. Estas aplicaciones proporcionan la base tecnológica para la comercialización de agentes, el nuevo modelo comercial que aprovecha la IA para hacer llegar los medicamentos adecuados a más pacientes.

Acerca de Veeva Systems

Veeva ofrece la plataforma en la nube líder del sector para las ciencias de la vida, con aplicaciones, agentes, datos y consultoría. Comprometida con la innovación, la excelencia de sus productos y el éxito de sus clientes, Veeva presta servicios a más de 1.500 clientes, desde las mayores farmacéuticas del mundo hasta empresas biotecnológicas emergentes. Como corporación de beneficio público, Veeva se compromete a equilibrar los intereses de todas las partes interesadas, incluyendo clientes, empleados, accionistas y los sectores a los que sirve. Para más información, visite veeva.com.

Declaraciones prospectivas de Veeva

Este comunicado contiene declaraciones prospectivas sobre los productos y servicios de Veeva y los resultados o beneficios esperados derivados de su uso. Estas declaraciones se basan en nuestras expectativas actuales. Los resultados reales podrían diferir sustancialmente de los aquí expuestos y no tenemos obligación de actualizar dichas declaraciones. Existen numerosos riesgos que podrían afectar negativamente a nuestros resultados, incluidos los riesgos e incertidumbres descritos en nuestro informe 10-Q correspondiente al ejercicio fiscal finalizado el 30 de abril de 2026, que puede consultar aquí (en las páginas 33 y 34 encontrará un resumen de los riesgos que podrían afectar a nuestro negocio), y en nuestros informes posteriores presentados ante la SEC, a los que puede acceder en sec.gov.

View original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/news-releases/veeva-vault-crm-seleccionado-por-biogen-302859458.html