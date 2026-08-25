Veeva Vault CRM seleccionado por Regeneron

(Información remitida por la empresa firmante)

Importante empresa biofarmacéutica selecciona la plataforma CRM de Agentic para ciencias de la vida con el fin de generar evidencia comercial

PLEASANTON, California, 25 de agosto de 2026/PRNewswire/ -- Veeva Systems (NYSE: VEEV) anunció hoy que Regeneron Pharmaceuticals se ha comprometido con Veeva Vault CRM a nivel mundial. Con Vault CRM, Regeneron planea generar evidencia comercial a partir de la interacción en campo impulsada por IA, descubriendo barreras ocultas para la adopción de tratamientos y asegurando que sus medicamentos lleguen a los pacientes aptos que los necesitan.

"Nos complace ampliar nuestra alianza estratégica con Veeva a través de la adopción de Vault CRM, que proporcionará a nuestros equipos comerciales una plataforma más conectada y les ayudará a acceder más rápidamente a la información que necesitan para una toma de decisiones eficiente", declaró Ryan Steinberger, vicepresidente ejecutivo y director de tecnología digital de Regeneron.

"Regeneron utiliza el poder de la ciencia para inventar, desarrollar y comercializar medicamentos que transforman la vida de personas con enfermedades graves", explicó Matt Farrell, presidente de estrategia comercial de Veeva. "Nos sentimos honrados de ampliar nuestra alianza estratégica con Regeneron para incluir Veeva Vault CRM, mientras continúan ofreciendo nuevos medicamentos importantes a quienes los necesitan".

Vault CRM forma parte del conjunto de aplicaciones Vault CRM Suite, que proporciona la base tecnológica para la ejecución comercial. Con el Informe de llamadas de agentes en Vault CRM, cada interacción en el terreno se convierte en una fuente de evidencia comercial, capturando información que antes se perdía debido a menús desplegables y problemas de cumplimiento normativo.

Acerca de Veeva Systems

Veeva ofrece la plataforma en la nube líder del sector para las ciencias de la vida, con aplicaciones, agentes, datos y consultoría. Comprometida con la innovación, la excelencia de sus productos y el éxito de sus clientes, Veeva presta servicios a más de 1.500 clientes, desde las mayores farmacéuticas del mundo hasta empresas biotecnológicas emergentes. Como corporación de beneficio público, Veeva se compromete a equilibrar los intereses de todas las partes interesadas, incluyendo clientes, empleados, accionistas y los sectores a los que sirve. Para más información, visite veeva.com.

Declaraciones prospectivas de Veeva

Este comunicado contiene declaraciones prospectivas sobre los productos y servicios de Veeva y los resultados o beneficios esperados derivados de su uso. Estas declaraciones se basan en nuestras expectativas actuales. Los resultados reales podrían diferir sustancialmente de los aquí expuestos y no tenemos obligación de actualizar dichas declaraciones. Existen numerosos riesgos que podrían afectar negativamente a nuestros resultados, incluidos los riesgos e incertidumbres descritos en nuestro informe 10-Q correspondiente al ejercicio fiscal finalizado el 30 de abril de 2026, que puede consultar aquí (en las páginas 33 y 34 encontrará un resumen de los riesgos que podrían afectar a nuestro negocio), y en nuestros informes posteriores presentados ante la SEC, a los que puede acceder en sec.gov.

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