Veganuary 2026 celebra 30 millones de participantes en todo el mundo

Veganuary, la organización internacional sin ánimo de lucro que anima a las personas a probar el veganismo durante el mes de enero y más allá, cierra una campaña histórica, con alrededor de 30 millones de personas en todo el mundo participando en Veganuary 2026

Madrid, 5 de febrero de 2026.- Veganuary encargó encuestas representativas a nivel nacional* en doce de los países clave de la campaña para conocer el porcentaje de personas que afirman haber participado en Veganuary durante enero de 2026. A partir de estos resultados y de las estimaciones actuales de población de cada país, Veganuary ha calculado que aproximadamente 30 millones de personas en todo el mundo eligieron probar una alimentación vegetal este mes de enero como parte de Veganuary.



En su tercera edición en España, la campaña trajo consigo una oleada de acciones para celebrar el enero vegano. Nuevas embajadoras y embajadores procedentes del cine, la cultura y el deporte apoyaron la iniciativa. Entre las incorporaciones más destacadas se encuentra la atleta paralímpica Elena Congost, así como el actor internacional Matthew Modine, de actualidad por su papel en Stranger Things.



El impacto de Veganuary 2026 también se ha reflejado en el tejido empresarial. Solo en España, más de un centenar de empresas y marcas se han sumado a la campaña con novedades, descuentos especiales y acciones de comunicación. Entre los lanzamientos más destacados están los tequeños 100 % vegetales de Amara, marca de Zyrcular Foods; la colaboración entre Garden Pizza y Heura para lanzar los Pizza-Dogs; el nuevo cachopo Mencía de Vanetta Foods, o la propuesta de Las Muns que, en colaboración con Garden Gourmet, apostó por una receta con atún vegetal y alga wakame.



La campaña se trasladó también a experiencias y acciones especiales. Zyrcular Foods realizó un reparto gratuito de 50 burgers en el restaurante Santa y Pura, así como un showcooking en el MOM Culinary Institute de Madrid. Philadelphia compartió recetas veganas en sus contenidos, lanzó un sorteo en colaboración con AVUS Foods y animó a su comunidad a participar en el reto. Además, decenas de empresas activaron descuentos para facilitar el acceso a los productos plant-based.



Por otro lado, la huella internacional de Veganuary ha seguido creciendo en 2026. Se lanzaron campañas oficiales en Islandia e Irlanda y, por primera vez, el reto ha estado disponible en hindi. Desde vallas publicitarias en América Latina y apariciones en la televisión estadounidense, hasta una escasez de tofu en supermercados alemanes ampliamente atribuida a Veganuary, la campaña ha demostrado que la alimentación vegetal ha llegado para quedarse.



Estefanía Lozano, directora interina de Veganuary en España, señala: "Los resultados dejan un mensaje claro: lejos de apagarse, el interés por lo vegetal se está integrando en el día a día de la gente. Más allá de lo que se lee en los medios, el cambio real está ocurriendo en los hogares, en los supermercados y en las empresas. Este enero, millones de personas en todo el mundo han decidido comer de forma más compasiva, motivadas por su bienestar, por los animales y por el planeta. Veganuary se ha consolidado ya como una cita anual y su crecimiento continuo demuestra que la manera en que elegimos alimentarnos está cambiando de forma profunda y duradera".



*Los detalles de la encuesta pueden consultarse en este enlace: DETALLES DE LA ENCUESTA

