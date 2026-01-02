Veganuary impulsa el enero vegano con Matthew Modine y recetas icónicas de Stranger Things

Hamburguesa Doble Hawkins - Veganuary

Madrid, 2 de enero de 2026.-

El final de la icónica serie coincide con el inicio del año y Matthew Modine, estrella de Stranger Things y embajador de Veganuary, invita a todo el mundo a sumarse al enero vegano. Además, Veganuary reinterpreta algunos de los platos emblemáticos de la serie en versión 100% vegetal

Una década después del estreno de su primera temporada, Stranger Things se acerca estos días a su gran final. Decir adiós no será fácil para millones de fans en todo el mundo. Para acompañar este momento, Veganuary propone una acción que conecta cultura popular y gastronomía: reinterpretar algunos de los platos más emblemáticos del universo de la serie en versión 100% vegetal.



Matthew Modine, uno de los villanos más recordados de la ficción y embajador oficial de Veganuary, anima a sumarse al reto como una forma sencilla de dar los primeros pasos hacia una alimentación basada en plantas. El actor, que es vegano desde hace años, subraya que reducir el consumo de productos animales es una de las maneras más eficaces de proteger el planeta y sus recursos.



Cuatro recetas de Hawkins, en clave vegetal

Como parte de la campaña, Veganuary presenta cuatro recetas inspiradas en Stranger Things que reinventan clásicos de la serie: los famosos gofres de Eleven, la pizza Surfer Boy con piña, donuts dulces inspirados en el Upside Down y una hamburguesa de dos pisos al más puro estilo estadounidense de los años 80.



Estas propuestas, elaboradas por reputados profesionales de la cocina como Stina Spiegelberg, Elisa Brunke o el bloguero Sebastian Schwarz (Simply Vegan), buscan recrear los sabores y texturas originales utilizando únicamente ingredientes de origen vegetal. El objetivo es mostrar que probar una alimentación vegana no implica renunciar a los sabores asociados al ocio, la nostalgia o incluso las series de culto, sino adaptarlos para que sean más respetuosos con los animales y con el planeta, pero igual de deliciosos.



Embajadores de Veganuary en España

Son numerosas las personalidades que apoyan Veganuary en todo el mundo, y también en España. Junto a celebridades como Joaquin Phoenix o Alicia Silverstone, la ONG cuenta con embajadoras y embajadores tan populares del sector del cine y la cultura como Dani Rovira, Clara Lago, Núria Gago o Elisabeth Larena, y del ámbito del deporte de élite como la subcampeona del mundo de natación artística, Emma García.



Participar en Veganuary es totalmente gratuito. Las personas interesadas pueden inscribirse en https://veganuary.com/es-es/ para recibir el ebook de recetas de celebridades, el ebook de recetas de proteínas vegetales, el kit oficial de inicio de Veganuary y 31 correos electrónicos diarios repletos de información nutricional, deliciosas recetas, planes de comidas y consejos útiles. Desde que Veganuary lanzó su primer reto, en enero de 2014, millones de personas de prácticamente todos los países del mundo han participado. Veganuary es ya una cita señalada en el calendario y un auténtico fenómeno global.







