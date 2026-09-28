El vehículo de lanzamiento espacial Zenit vuelve a volar

(Información remitida por la empresa firmante)

SÍDNEY, 28 de septiembre de 2026 /PRNewswire/ -- Cosmovision Global Corporation ha trasladado el emplazamiento previsto para el futuro lanzamiento del vehículo espacial Zenit-Australia desde Queensland hasta el Territorio del Norte, y ha reactivado los trámites de licencia del vehículo y del sitio de lanzamiento ante la Agencia Espacial Australiana. Dichos trámites habían quedado suspendidos debido a la guerra en Ucrania y a otros factores ajenos a nuestro control.

Cosmovision Global contrató a la empresa ucraniana Yuzhmash para fabricar en Australia el Zenit —el vehículo de lanzamiento postsoviético más avanzado— y lanzarlo desde territorio australiano. Su producción se basará en tecnologías y materiales de fabricación avanzados y no incorporará componentes de fabricación rusa. El Zenit-Australia utilizará motores pertenecientes a la misma familia que se consideró para el proyecto DC-X2 (un vehículo de una sola etapa para alcanzar la órbita) y que ofrecen un empuje superior a las 80 toneladas; dichos motores se fabricarán en Australia. El Zenit-Australia emplea combustibles respetuosos con el medio ambiente y utilizará operaciones de lanzamiento automatizadas, rápidas y seguras. El proyecto cuenta con financiación comercial.

La empresa ucraniana Yuzhmash suministra tecnologías y algunos componentes para el programa Zenit-Australia. Lleva 75 años en el sector de la cohetería y ha fabricado cuatro generaciones de misiles balísticos intercontinentales (ICBM) y lanzadores espaciales. En la época soviética, fue la mayor fábrica de cohetes del mundo y el principal arsenal de las Fuerzas de Misiles Estratégicos de la URSS. Yuzhmash cuenta con más de 700 lanzamientos exitosos en su haber y es la única empresa del mundo que exporta etapas de cohetes a los países de la ESA y a Estados Unidos.

Cosmovision Global Corporation es una empresa australiana constituida en 2019 para llevar a Australia las operaciones de lanzamiento del cohete Zenit.

El vehículo de lanzamiento espacial Zenit fue la pieza fundamental del proyecto Sea Launch. Representa la culminación de 70 años de avances en la tecnología de cohetes y sigue siendo el vehículo de lanzamiento espacial más avanzado tecnológicamente del mundo. Se ensambla en la planta de producción y se traslada al cosmódromo —que puede encontrarse a miles de kilómetros de distancia—, donde se somete a pruebas, se desplaza a la plataforma de lanzamiento, se abastece de combustible y se lanza. Transcurren apenas unas horas desde que abandona las instalaciones de verificación hasta que emprende su viaje espacial, y basta con un equipo reducido para controlar las operaciones automatizadas de lanzamiento. El Zenit es capaz de poner en órbita baja una carga útil de 15 toneladas y 4,5 toneladas en una órbita de transferencia geoestacionaria. Su diseño, fabricación y operaciones de lanzamiento situarán a Australia en la vanguardia de las naciones con capacidad de lanzamiento espacial.

https://cosmovision.com.au

Contacto: Cosmovision GlobalCorporation, e-mail media@cosmovision.com.au

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/el-vehiculo-de-lanzamiento-espacial-zenit-vuelve-a-volar-302891277.html