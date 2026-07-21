Velo y el equipo McLaren Mastercard Formula 1® lanzan un concurso global para aficionados al automovilismo

(Información remitida por la empresa firmante)

-Velo y el equipo McLaren Mastercard Formula 1 lanzan un concurso global para hacer realidad los sueños de los aficionados al automovilismo

La campaña'Vive tu pasión', creada por Velo y el equipo McLaren Mastercard Formula 1, regresa en 2026 para ofrecer momentos aún más originales en el automovilismo, promoviendo la auténtica pasión por la afición y brindando experiencias inigualables durante toda la temporada de F1.

LONDRES, 21 de julio de 2026 /PRNewswire/ -- Velo y el equipo McLaren Mastercard Formula 1 ofrecen a los aficionados la oportunidad de hacer realidad sus sueños más ambiciosos con el lanzamiento de un concurso mundial para la segunda mitad de la temporada 2026 de F1. A partir de hoy, los aficionados adultos de Velo y del automovilismo están invitados a compartir sus sueños más creativos y originales, para tener la posibilidad de verlos convertidos en experiencias inolvidables inspiradas por los fans más adelante en la temporada*.

Ya sea pasar una noche durmiendo entre coches históricos en el emblemático Centro Tecnológico McLaren, diseñar productos personalizados o cenar con Zak Brown, consejero delegado del equipo McLaren Mastercard Formula 1, ningún sueño es demasiado grande. El concurso de este año se centra por completo en convertir la imaginación de los aficionados en realidad, con ideas originales que los ponen en el centro de la acción.

El concurso marca el regreso de la campaña 'Vive tu afición', donde, por segundo año consecutivo, Velo —la marca líder de bolsitas de nicotina en Europa**, creada para los más auténticos— se ha unido al equipo McLaren Mastercard Formula 1 para ofrecer más momentos de originalidad a los aficionados al automovilismo.

Para poner en marcha el proyecto, los pilotos del equipo McLaren Mastercard Formula 1, Lando Norris y Oscar Piastri, se han unido para crear un vídeo de lanzamiento, invitando a los aficionados a pensar a lo grande, soñar sin límites y plasmar sus ideas más audaces en la parrilla. Repleto de guiños a momentos icónicos de la Fórmula 1 y chistes internos que encantan a los fans, el vídeo reta a los aficionados a proponer la experiencia de sus sueños que siempre han querido ver hecha realidad.

A lo largo de la temporada, Velo y McLaren harán realidad algunas de las experiencias soñadas por los aficionados, además de muchas sorpresas para recompensar a la comunidad de seguidores más fieles.

Reflexionando sobre la campaña 'Vive tu afición', Lou McEwen, director de marketing de McLaren Racing, comentó: "Nuestros fans son la esencia de McLaren Racing y, trabajando con socios como Velo, buscamos constantemente nuevas formas de conectar con ellos y acercarlos al equipo. La campaña 'Vive tu afición' de la temporada pasada fue un gran ejemplo de ello, y estamos entusiasmados por continuarla, ofreciendo a nuestros fans experiencias únicas con el equipo".

Malky Brown, director global de Alianzas y Contenido de BAT comentó: "Les estamos dando a los fans una oportunidad única. Velo celebra la originalidad, y este concurso busca que los fans sean quienes cuenten la historia. ¡Cuéntenos su sueño más loco y creativo sobre McLaren en redes sociales, y podríamos hacerlo realidad!".

A través de 'Vive tu afición', Velo y McLaren siguen apoyando a los fans que hacen posible el automovilismo, animándolos a celebrar su pasión, individualidad y creatividad como nunca antes.

Los fans pueden compartir sus experiencias soñadas comentando la publicación del video de lanzamiento en el Instagram de Velo, y también pueden visitar el sitio web de McLaren Racing para descubrir más sobre la innovadora campaña 'Vive tu afición' y cómo formar parte del próximo capítulo.*

Solo para mayores de 18 años. Este producto contiene nicotina y es adictivo.

*Se aplican términos y condiciones, que están disponibles en el Instagram de Velo.

** Notas a redactores **

** Según las estimaciones de Velo sobre la cuota de mercado en volumen en el sector minorista en los siguientes mercados clave de bolsitas de nicotina en Europa: Suecia, Dinamarca, Reino Unido, Polonia y Suiza, calculadas para el año 2025.

ACERCA DE VELO

Originaria de Escandinavia, Velo es ahora una marca líder mundial de bolsas de nicotina.

Las bolsas de nicotina son pequeñas bolsas que contienen nicotina pero no tabaco***. Están diseñadas para colocarse entre el labio y la encía, donde liberan nicotina en un corto período de tiempo; esto puede variar de una marca a otra (las bolsas Velo liberan nicotina hasta por 30 minutos). Para los consumidores adultos de nicotina, las bolsas de nicotina pueden ser una alternativa a los cigarrillos o vapear y una forma conveniente de usar nicotina cuando fumar y vapear no son apropiados. Los consumidores de nicotina tienen más opciones que nunca, ya que las bolsas Velo también vienen en una variedad de sabores y concentraciones de nicotina para diferentes gustos y niveles de experiencia con la nicotina.

*** Este producto no está exento de riesgos y contiene nicotina, una sustancia adictiva.

Acerca de McLaren Racing

McLaren Racing fue fundado por el piloto Bruce McLaren en 1963. El equipo debutó en la Fórmula 1 en 1966. Desde entonces, McLaren ha ganado 23 campeonatos mundiales de Fórmula 1, más de 200 Grandes Premios de Fórmula 1, las 500 Millas de Indianápolis en tres ocasiones y las 24 Horas de Le Mans en su primer intento.

McLaren Racing compite en cuatro categorías de automovilismo. El equipo participa en el Campeonato Mundial de Fórmula 1 de la FIA con los pilotos de McLaren Mastercard F1, Lando Norris y Oscar Piastri; en la NTT INDYCAR SERIES con los pilotos de Arrow McLaren, Pato O'Ward, Nolan Siegel y Christian Lundgaard; y en la F1 Academy con las integrantes del Programa de Desarrollo de Pilotos, Ella Lloyd y Ella Stevens. El equipo también compite en el Campeonato Mundial de Sim Racing de F1 como McLaren F1 Sim Racing Team.

McLaren es un defensor de la sostenibilidad en el deporte y firmante del Compromiso de Acción Climática de la ONU. Está comprometido con lograr cero emisiones netas para 2040 y con fomentar una cultura diversa e inclusiva en la industria del automovilismo.

McLaren Racing – sitio web oficial

View original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/news-releases/velo-y-el-equipo-mclaren-mastercard-formula-1-lanzan-un-concurso-global-para-aficionados-al-automovilismo-302830928.html