VELO lanza la Esports Racing Series en asociación con McLaren Racing (1)

VELO entra en el mercado de los juegos para adultos con el lanzamiento de VELO ESERIES, asociándose con el socio mundial McLaren Racing en una emocionante serie de concursos que recoge a famosos y artistas talentosos de YouTube frente a ellos y sus seguidores

LONDRES, 6 de enero de 2021 /PRNewswire/ -- VELO, marca líder de bolsas de nicotina, ha lanzado hoy VELO ESERIES como parte de su asociación en marcha con McLaren Racing. Supone la expansión de la marca en los esports, utilizando además su asociación para dirigirse a audiencias adultas con contenido emocionante, impulsando la concienciación de marca mundial al tiempo que las compañías siguen adaptándose al entorno mundial en marcha.

https://mma.prnewswire.com/media/1394387/VELO_Racing_Series_... [https://mma.prnewswire.com/media/1394387/VELO_Racing_Series_...]

Presentado por medio del presentador de televisión y expresentador de Top Gear, Rory Reid, la VELO ESERIES de cuatro partes será testigo de cómo las celebridades destacadas visitan cara a cara a las sensaciones de Internet. La serie 1, con lanzamiento este fin de semana, contará con el prestigioso DJ, cantante y compositor Craig David, además de Supercar Blondie, principal creador de automoción a nivel mundial.

Cada una de las series estará dividida en tres episodios de contenido de entretenimiento e inspiración. El primero será testigo de cómo el talento de las celebridades y del YouTuber ponen su ritmo en un campamento en el icónico hogar de McLaren sito en Woking, Reino Unido. Después se llevará a cabo un episodio de clase maestra para ver a los famosos mostrar sus talentos - incluyendo a Craig David y a Supercar Blondie enfrentándose cara a cara. Los seguidores de VELO participarán en las clasificaciones para unirse a la red virtual, antes del episodio final 'Beat Your Heroes' del evento de carrera emitido en directo por streaming, que será testigo de cómo los aficionados compiten con los famosos.

Craig David, DJ, cantante, compositor y productor, explicó: "Estar en la sede central de McLare fue una experiencia increíble que me ha puesto en ritmo del entrenamiento de la F1 y de las prácticas en el simulador - y espero contar con unas habilidades superiores en la carrera virtual. Quiero dar mi enorme agradecimiento a todo el equipo de VELO por permitirme formar parte de esta serie de eracing".

Alexandra Hirschi, de Supercar Blondie, comentó: "Me ha encantado de verdad competir contra la leyenda de la música Craig David. Eso es lo que me apasiona de los coches, que unen a las personas, algo que de otra forma no se hubiera llevado a cabo. Velo y McLaren han devuelto el disfrute real a los esports".

La VELO ESERIES reúne a los puntos de pasión de VELO, impulsando la concienciación de marca mundial y conectando a los seguidores por medio del deporte de motor, música y entretenimiento. Será testigo de cómo VELO llega a los consumidores adultos de nicotina por medio de una forma nueva, emocionante y directa, dándoles la oportunidad de participar y competir contra los famosos con un abanico de premios exclusivos, incluyendo prendas de ropa de competición y guantes de VELO y consolas de juegos.

Paul Lageweg, director de nuevas categorías de BAT, explicó: "VELO trata sobre la creación de experiencias emocionantes para los consumidores adultos de nicotina, y les insta a encontrar su límite, algo que llevamos a la vida con nuestro nuevo programa VELO ESERIES. La popularidad de los juegos adultos ha seguido creciendo, y estamos emocionados por poner en marcha esta tendencia, añadiendo un giro emocionante y de entretenimiento con algunas caras famosas. Es importante que siempre hayamos buscado formas nuevas y creativas digitales de usar nuestras asociaciones mundiales para conectar con nuestros consumidores y complacer a las audiencias de todo el mundo".

Mark Waller, responsable comercial de McLaren Racing, indicó: "McLaren y VELO comparten una pasión similar por situar a los seguidores en el centro de las experiencias dedicadas. Es un gran inicio de Año Nuevo al tiempo que esperamos a que arranque una nueva temporada de Fórmula 1 con esta emocionante nueva iniciativa de e-racing. La dedicación de los seguidores sigue siendo más importante que nunca en estos momentos, y es genial trabajar con nuestros socios para llevar a cabo el desarrollo de experiencias fantásticas como esta".

VELO ESERIES 1 se ha lanzado esta semana, con más episodios listos para su emisión en los próximos meses, que termina a finales de abril. Todo el contenido estará disponible en los canales de medios sociales de VELO, incluyendo el streaming en directo de cada una de las carreras virtuales en el canal de YouTube de VELO [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=3025374-1&h=1681181214&u...]. La carrera de Craig David y Supercar Blondie para la serie 1 se va a celebrar a las 1PM (GMT) el sábado 6 de febrero.

VELO es una marca de bolsas de nicotina, y es parte de una cartera de productos de nueva categoría que BAT ofrece a los consumidores de nicotina adultos como alternativas a los productos de tabaco tradicionales. La compañía ha sido el socio principal de McLaren Racing desde principios de 2019, una asociación centrada en ayudar a acelerar su transformación con estos nuevos productos que ofrece.

VELO @velo.global Instagram [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=3025374-1&h=3706533791&u...(%2540velo.global)%2BInstagram&a=VELO+(%40velo.global)+Instagram]VELO GLOBAL - YouTube [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=3025374-1&h=754883251&u=...]

Notas para los responsables:

Para más información contacte con:

BATJoanne Walia, responsable de asociaciones de comunicaciones globalesJoanne_Walia@bat.com / +44 (0)7711 150058

McLaren RacingTim Bampton, responsable de comunicaciones de McLaren Racing tim.bampton@mclaren.com[mailto:tim.bampton@mclaren.com] / +44 (0) 7468 714614

Siobhan Filsell, comunicaciones de marca y socios de McLaren Racingsiobhan.filsell@mclaren.com[mailto:siobhan.filsell@mclaren.com] / +44 (0) 7879 890 260

Acerca de VELO: VELO es un producto bucal moderno que les brinda a los fumadores adultos y a los consumidores de nicotina una manera interesante y cómoda de consumir nicotina mientras están fuera de casa.

Disponible en varios sabores e intensidades, la bolsa de nicotina VELO ofrece una manera distinta de consumir nicotina. Los productos VELO son de color blanco y hechos con ingredientes de alta calidad, como agua, sabores, endulzantes, nicotina de grado farmacéutico y materiales a base de plantas.

(CONTINUA)