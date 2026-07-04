(Información remitida por la empresa firmante)

-Velo x McLaren Mastercard Formula 1 Team relanza Live Your Fandom para acercar a los aficionados al deporte que aman

LONDRES, 4 de julio de 2026 /PRNewswire/ -- Una nueva investigación* encargada por Velo destaca hasta dónde llegan los aficionados para mantenerse conectados con los deportes y equipos que aman, reforzando la creencia de la marca de que el fanatismo es una forma importante de autoexpresión.

Partiendo de esta idea, Velo x McLaren Mastercard Formula 1 Team relanza Live Your Fandompor segundo año, una plataforma diseñada para celebrar la individualidad de los aficionados e inspirarlos a expresar su pasión de forma original.

Como parte de la campaña, Velo ofreció recientemente a los aficionados la oportunidad de interactuar con el equipo a través de una experiencia especial en Londres, antes del Gran Premio de Gran Bretaña.

La campaña continuará este verano con el lanzamiento de un concurso global para aficionados en @velo.global, invitando a compartir sus sueños más originales inspirados en McLaren para tener la oportunidad de vivir una experiencia inolvidable con el equipo.

En un deporte donde el acceso a las carreras en vivo puede ser limitado, estas experiencias son vitales para acercar a los aficionados al equipo McLaren. Un estudio de Velo reveló que casi la mitad (49%) de los aficionados al deporte se ha perdido un evento al que deseaba asistir con todas sus fuerzas. Esto ocurre a pesar de que un número similar (45%) afirma que el deporte ocupa un lugar central en sus vidas.

Con Live Your Fandom, Velo y McLaren continúan apoyando a los aficionados que hacen posible el automovilismo, animándolos a celebrar su pasión, individualidad y creatividad como nunca antes.

Para obtener más información sobre la campaña Velo x McLaren 'Live Your Fandom', visite el Instagram de Velo.

Solo para consumidores de nicotina mayores de 18 años. Este producto contiene nicotina y es adictivo.

Notas a los redactores

ACERCA DE VELO

Originaria de Escandinavia, Velo es ahora una marca líder mundial de bolsitas de nicotina.

Las bolsitas de nicotina son pequeñas bolsas que contienen nicotina, pero no tabaco**. Están diseñadas para colocarse entre el labio y la encía, donde liberan nicotina en poco tiempo; la duración puede variar según la marca (las bolsitas VELO liberan nicotina hasta 30 minutos). Para los consumidores adultos de nicotina, las bolsitas de nicotina pueden ser una alternativa a los cigarrillos o al vapeo, y una forma práctica de consumir nicotina cuando fumar o vapear no es apropiado. Los consumidores de nicotina tienen más opciones que nunca, ya que las bolsitas VELO también vienen en una variedad de sabores y concentraciones de nicotina para diferentes gustos y niveles de experiencia.

*Encuesta realizada en Reino Unido a 2.000 adultos por OnePoll entre el 3 y el 5 de junio de 2026.

**Este producto no está exento de riesgos y contiene nicotina, una sustancia adictiva.

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/3003871/VELO_x_McLaren.jpg

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