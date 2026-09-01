Cómo vender o encontrar vivienda con éxito sin desesperarse en el intento - ACCESS HOME REAL ESTATE

(Información remitida por la empresa firmante)

Barcelona, 1 de septiembre de 2026. - La firma de consultoría inmobiliaria Access Home Real Estate destaca la importancia de aplicar estrategias de búsqueda y difusión personalizadas y rigurosas para satisfacer a quienes compran y proteger el valor de los inmuebles en el eje Barcelona - Maresme.

La digitalización del sector inmobiliario ha transformado por completo el acceso a la información, permitiendo a los usuarios explorar miles de propiedades a golpe de clic. Los portales inmobiliarios se han consolidado en la actualidad como herramientas fantásticas y extraordinarias para la difusión de activos, igual que lo son ya las redes sociales, ofreciendo una visibilidad sin precedentes. No obstante, en mercados dinámicos y de alta demanda como la ciudad de Barcelona y la costa del Maresme, los expertos señalan que el éxito de una operación requiere un paso más: la combinación de estos canales digitales con el filtro y el acompañamiento de una intermediación profesional.

En este entorno de abundante oferta, el volumen de datos disponibles puede llegar a generar saturación en los compradores.

En Access Home, firma de consultoría inmobiliaria co-liderada por Carlos Estrems, profesional de tercera generación en el sector, lo tienen claro: “La guía de una agencia especializada es fundamental para que el interesado no se pierda entre la sobre información de las pantallas”. El asesoramiento experto actúa como un dinamizador que aporta claridad, seleccionando únicamente aquellos inmuebles que se alinean de forma real con las necesidades y la capacidad financiera del cliente. “Confiar en un equipo profesional que se preocupa por saber lo que buscas y se moviliza para encontrártelo, simplifica y mejora claramente el proceso”.

Proteger el potencial y el valor del inmueble

“La intervención profesional no solo beneficia al comprador, sino que resulta esencial para los propietarios que desean vender su patrimonio”. El diagnóstico del mercado actual refleja que una difusión inadecuada o descuidada en la red puede restar valor y devaluar el potencial de una vivienda. Desde Access Home se apunta que “vender una propiedad es una decisión importante y no vale con probar suerte. Hace falta estrategia, conocimiento de zona, experiencia y una cartera real de clientes potenciales”.

Con más de 25 años de trayectoria y habiendo atravesado distintos ciclos del mercado, en Access Home sostienen que el verdadero punto de inflexión está en elegir bien a quién confiar la venta y en permitir que ese profesional despliegue su metodología. Según explican, es precisamente esa colaboración plena entre propietario y agencia la que marca la diferencia entre una venta bien ejecutada y una oportunidad perdida.

Por ello, la firma invierte en herramientas avanzadas para presentar cada vivienda bajo un estándar de máxima profesionalidad, garantizando que el proceso de comercialización preserve el valor de la propiedad y atraiga exclusivamente a perfiles de compra previamente cualificados.

Innovación y confianza frente a la perfección artificial

Uno de los grandes debates actuales en la digitalización inmobiliaria es el uso de la Inteligencia Artificial para recrear reformas virtuales o modificar decoraciones en imágenes fijas. Son herramientas innovadoras y en pleno desarrollo, pero los expertos advierten de un riesgo: cuando la alteración digital es excesiva, el comprador puede sentir decepción, o incluso desconfianza, en el momento de la visita física, al contrastar la imagen con la realidad.

Frente a esta tendencia, Access Home, bajo la dirección de Carlos Estrems, defiende un modelo de marketing basado en la autenticidad. La firma no da la espalda a la tecnología, pero elige aplicarla con criterio: prioriza imágenes y vídeos reales de máxima calidad frente a la recreación artificial, entendiendo que la confianza del comprador se construye desde el primer contacto visual con la vivienda.

"Preferimos invertir en mostrar la propiedad tal y como es, con el mejor nivel de producción posible. Esa coherencia entre lo que se ve online y lo que se encuentra en la visita es lo que realmente genera confianza", explica Estrems.

Un puente estratégico entre Barcelona y el Maresme

Esta metodología de trabajo se aplica de manera unificada a través de sus tres oficinas propias —dos de ellas en el Maresme y la tercera activada recientemente en Barcelona, en el Passeig de Sant Gervasi, 3, en la zona alta de la ciudad—, todas operadas directamente por la firma, sin figuras de franquicia. Este nuevo espacio se ha concebido como un "Hub de Confianza" estratégico para facilitar el tránsito residencial de aquellas familias que buscan vender su patrimonio en la ciudad para ganar calidad de vida en la costa, o viceversa.

Al operar sus tres sedes bajo una dirección unificada, la compañía optimiza la gestión de las propiedades en ambas zonas geográficas y, sobre todo, el flujo constante de clientes que se mueven entre ellas. Con más de dos décadas de trayectoria y propiedad familiar, la firma ha construido un modelo de alta consultoría multidisciplinar donde la tecnología y la experiencia se unen para demostrar que, en el mercado inmobiliario actual, el factor humano y el rigor técnico siguen siendo las mayores garantías de éxito.

Su inmobiliaria de referencia en Barcelona y el Maresme

Experiencia: Más de 25 años acompañando a propietarios, compradores e inversores con un servicio basado en la confianza, la profesionalidad y la excelencia.

Servicio: Asesoramiento personalizado, atención cercana y gestión integral, transparente y eficaz durante todo el proceso de compra, venta o alquiler.

Presencia: Tres oficinas estratégicamente ubicadas para ofrecer un trato cercano y un servicio de proximidad en Barcelona y el Maresme.

Web: www.accesshome.es

Instagram: @accesshomerealestate

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