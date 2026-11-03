Venstal inicia su actividad en Portugal con servicio en Lisboa y el norte del país - Venstal

(Información remitida por la empresa firmante)

La compañía amplía su ámbito de actuación más allá del mercado español y comienza a prestar servicio en Lisboa y su área metropolitana, además de determinadas poblaciones del norte de Portugal.

Portugal, 3 de noviembre de 2026.- Venstal ha iniciado en el mes de octubre su actividad en Portugal, con servicio en Lisboa y su área metropolitana, además de determinadas poblaciones del norte del país. La compañía, especializada en la renovación e instalación de ventanas, amplía así su actividad más allá del mercado español.

La entrada en el mercado portugués traslada a un nuevo territorio un modelo de renovación que contempla tanto la elección de los componentes como el análisis de las necesidades de cada vivienda y la instalación final.

El confort térmico, el aislamiento acústico y la eficiencia energética son aspectos que pueden tenerse en cuenta al plantear la renovación de las ventanas de una vivienda, junto con las características del inmueble y las prioridades de sus propietarios.

Una vivienda confortable empieza por su envolvente

La llegada de Venstal a Portugal no responde únicamente a una ampliación geográfica. Supone trasladar a un nuevo mercado una forma de abordar la renovación de ventanas en la que el producto es una parte del resultado final.

Las necesidades varían de un inmueble a otro. En zonas de elevada actividad urbana, el aislamiento acústico puede adquirir especial relevancia; en otros casos, el proyecto puede centrarse en el confort térmico o la eficiencia energética. Por ello, la compañía plantea cada actuación a partir de un análisis del inmueble y de las prioridades del cliente.

Necesidades diferentes según la vivienda y la ubicación

En Lisboa y su entorno, así como en Cascais y Estoril, Venstal comienza a desarrollar proyectos adaptados a distintos tipos de vivienda. La compañía también inicia su actividad en determinadas poblaciones del norte de Portugal, entre ellas Oporto y Braga.

Este ámbito de actuación requiere estudiar cada proyecto de forma individualizada y seleccionar una solución acorde con las características de la vivienda y los objetivos de la renovación.

Del producto a la instalación

En una renovación, las prestaciones del conjunto no dependen únicamente de los componentes elegidos. La definición de la solución y la calidad de la instalación también deben responder a las necesidades concretas del inmueble.

El modelo con el que Venstal aborda su expansión combina soluciones en PVC y aluminio, vidrio Guardian Sun™ y una instalación profesional, con propuestas adaptadas a las características de cada proyecto.

El objetivo es abordar cada renovación desde una perspectiva global, desde el análisis inicial de la vivienda hasta la instalación final.

Portugal, un nuevo paso en la expansión de Venstal

La puesta en marcha de la actividad en Portugal supone un nuevo avance en el crecimiento de Venstal y permite trasladar su experiencia en renovación de ventanas a proyectos relacionados con el aislamiento acústico, el confort térmico y la eficiencia energética de la vivienda.

Con su llegada al mercado portugués, Venstal abre una nueva etapa en su desarrollo y amplía el alcance de su modelo de renovación integral de ventanas.

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