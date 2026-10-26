La venta de planes de otoño y Halloween casi se duplica en Atrápalo respecto a 2025

Decoración de Halloween - ATRÁPALO

(Información remitida por la empresa firmante)

Las experiencias de crímenes y misterio multiplican por 11 sus ventas y se consolidan como tendencia en auge dentro de los planes de otoño

Las parejas concentran el 42% de las reservas en planes otoñales y las familias rozan el 40% en propuestas de Halloween y parques temáticos

Madrid lidera en experiencias de crímenes y misterio y Halloween, mientras que Barcelona domina en propuestas como visitas a cementerios y castañadas

BARCELONA, 26

La venta de planes y actividades para disfrutar en octubre y noviembre ha aumentado un 97% frente al mismo periodo de 2025, según datos de ATRÁPALO, plataforma online líder en viajes y experiencias en España. Las entradas para parques temáticos lideran la venta anticipada, con un 38,20% de las reservas, seguidas de las propuestas relacionadas con Halloween (24,077%) y los espectáculos de miedo y terror (15,47%).

Si bien todas las propuestas de otoño muestran importantes incrementos en reservas respecto a 2025 (+86% para los parques temáticos, +48% para los planes de Halloween y +233% para los espectáculos de miedo y terror), ATRÁPALO destaca el auge de las experiencias de crímenes y asesinatos, que crecen un 334% respecto al año pasado y multiplican por 11 sus ventas.

"Nos llama especialmente la atención el auge de las cenas criminales y los cluedos en vivo. Son planes en los que el público no solo mira, sino que participa, y eso conecta muy bien con lo que buscan las parejas y los grupos de amigos", afirma Eva Cuervas, product manager de Ocio Urbano de ATRÁPALO.

De hecho, el análisis del perfil del público realizado por la plataforma muestra que las parejas concentran el 42% de las reservas y, junto con los grupos de cuatro o más amigos, lideran las ventas de los planes de miedo y las experiencias de crímenes y asesinatos. En cambio, en las visitas a parques temáticos y los planes de Halloween el perfil mayoritario es de familias con niños.

"El otoño se ha convertido en una temporada de ocio en sí misma y ya no hablamos solo de Halloween, sino que la gente busca planes diferentes, con un punto de emoción y misterio, y que se viven cada vez más como una experiencia para compartir", añade Eva Cuervas.

Los datos de ATRÁPALO muestran también una especialización geográfica. Madrid concentra el 87% de las ventas de experiencias de crímenes y asesinatos y el 74% de las reservas de planes relacionados con Halloween. Barcelona domina en planes más tradicionales como las castañadas (100% de las ventas), las visitas a cementerios (99%) y las rutas de misterio y leyendas (57%). Destaca también Zaragoza, que con un 68% de las ventas lidera en espectáculos de miedo y terror.

Susto o planazo

Para ayudar a los usuarios a encontrar fácilmente los planes de Halloween y miedo más interesantes, ATRÁPALO ha preparado el site 'Promociones susto o planazo' donde reúne las propuestas más terroríficas, misteriosas, mágicas y divertidas, incluyendo rutas de misterio, experiencias terroríficas, parques de atracciones, y escape rooms y mucho más.

ATRÁPALO, fundada en el año 2000 y con sede en Barcelona, es una plataforma online dedicada a promocionar ofertas de viajes y experiencias. ATRÁPALO ofrece entradas, hoteles, viajes, vuelos, trenes, escapadas, cruceros, actividades, alquiler de coches y cuenta con una división de viajes para empresas. Con más de 8 millones de usuarios y una facturación superior a los 250 Meuro, ATRÁPALO tiene presencia en España, Chile, Colombia, Perú y Argentina.

Emisor: Atrápalo

Contacto: Mónica Rodriguez, Communication Specialist de ATRÁPALO, e-mail monica.rodriguez@atrapalo.com