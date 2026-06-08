Venta Privada Lexus Madrid; descubrir condiciones exclusivas en vehículos híbridos y eléctricos - LEXUS MADRID

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 8 de junio de 2026.- Elegir un vehículo premium va mucho más allá de seleccionar un modelo. Se trata de encontrar una experiencia de conducción que combine tecnología, eficiencia, confort y un servicio capaz de acompañarte durante toda la vida útil del vehículo.

Por ello, Lexus Madrid celebra la 3ª Edición de su Venta Privada, un evento diseñado para acercar a los clientes las últimas innovaciones de la marca y facilitar el acceso a su gama de vehículos híbridos autorrecargables y eléctricos. Una cita que solo se celebra una vez al año y que tendrá lugar los próximos 23, 24 y 25 de Junio.

Ponemos a su disposición 200 citas limitadas para acceder a esta oportunidad única, donde se podrá elegir entre 100 Uds con precios especiales, pero exclusivamente con cita previa.

En esta ocasión, Lucía y Valeria presentan en nuestro nuevo vídeo una oportunidad especial para conocer de cerca algunas de las propuestas más avanzadas de la movilidad premium actual, junto con condiciones exclusivas disponibles durante el evento.

¿Qué es la venta privada Lexus Madrid?

La Venta Privada Lexus Madrid es un encuentro exclusivo donde los clientes pueden acceder a ventajas especiales en una selección de modelos Lexus.

Durante este periodo limitado, los visitantes tienen la oportunidad de descubrir:

Condiciones especiales de financiación.

Vehículos con entrega inmediata.

Asesoramiento personalizado.

Información sobre tecnologías híbridas y eléctricas.

Opciones de movilidad adaptadas a cada necesidad.

Una gama diseñada para cada estilo de vida

Híbridos autorrecargables Lexus

La tecnología híbrida autorrecargable continúa siendo una de las señas de identidad de Lexus.

Su principal ventaja es que permite disfrutar de los beneficios de la electrificación sin necesidad de enchufes ni cambios en los hábitos de conducción.

Entre sus ventajas destacan:

Consumos optimizados.

Etiqueta ECO.

Conducción silenciosa.

Acceso a zonas de bajas emisiones.

Máxima fiabilidad mecánica.

Lexus eléctricos de nueva generación

La gama eléctrica Lexus representa la evolución natural de la filosofía Lexus Electrified.

Modelos como el Lexus RZ ofrecen:

Etiqueta CERO Emisiones

Tecnología avanzada de asistencia.

Elevado confort acústico.

Diseño contemporáneo.

Experiencia de conducción refinada.

Todo ello pensado para una nueva generación de conductores que buscan una movilidad más sostenible sin renunciar al lujo y la calidad.

Ventajas para la movilidad en Madrid

Madrid continúa avanzando hacia un modelo de movilidad más eficiente y sostenible.

Por ello, cada vez más conductores valoran aspectos como:

Etiqueta ECO y CERO

Dependiendo del modelo elegido, los vehículos Lexus ofrecen ventajas asociadas a las etiquetas medioambientales de la DGT.

Estas facilitan la circulación en determinadas zonas urbanas y permiten adaptarse mejor a la evolución de la normativa de movilidad.

Confort en el día a día

La combinación entre electrificación, aislamiento acústico y calidad de rodadura convierte cada desplazamiento en una experiencia especialmente agradable.

Tecnología intuitiva

Los modelos Lexus incorporan sistemas de conectividad, seguridad y asistencia que ayudan a simplificar la conducción y mejorar la experiencia del usuario.

Condiciones especiales y entrega inmediata

Uno de los grandes atractivos de esta edición de Venta Privada es la posibilidad de acceder a determinadas unidades con disponibilidad inmediata.

Esto permite reducir los tiempos de espera habituales y comenzar a disfrutar antes de la experiencia Lexus.

Además, los equipos comerciales de Lexus Madrid podrán asesorar sobre:

Opciones de financiación personalizadas.

Valoración de vehículo usado.

Soluciones de renting y movilidad.

Programas de garantía y mantenimiento.

Lexus Select: una alternativa premium certificada

Para quienes buscan una opción diferente, Lexus Select ofrece acceso a vehículos seminuevos certificados bajo los estándares oficiales de la marca.

Cada unidad incluye:

Revisión exhaustiva.

Historial verificado.

Garantía oficial.

Certificación Lexus.

Una alternativa que mantiene intactos los valores de calidad, fiabilidad y excelencia característicos de la marca.

Descubrir la 3ª Edición de Venta Privada Lexus Madrid

La actual Venta Privada es una excelente oportunidad para conocer de cerca la gama Lexus y descubrir cuál es la tecnología que mejor se adapta a tus necesidades.

Te invitamos a visualizar el vídeo protagonizado por Lucía y Valeria, donde presentan las principales ventajas de esta edición y muestran cómo Lexus continúa evolucionando para ofrecer una experiencia de movilidad premium cada vez más sofisticada.

Si estás valorando cambiar de vehículo, explorar nuevas tecnologías o simplemente conocer las últimas novedades de la marca, este puede ser el momento ideal para visitar Lexus Madrid.

Vivir la experiencia Lexus

La movilidad premium evoluciona constantemente, pero algunos valores permanecen inalterables: calidad, innovación, confort y atención al detalle.

En Lexus Madrid siguen trabajando para ofrecer una experiencia que combine todos estos elementos en cada vehículo y en cada servicio.

Visitar las instalaciones, descubrir las condiciones especiales y encontrar el Lexus que mejor encaja con la forma de vivir la movilidad.

Contacto

Emisor: LEXUS MADRID

Contacto: LEXUS MADRID

Número de contacto: 919465482