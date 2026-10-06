Ventas para mujeres; la apuesta de Ventta Lab por una academia online - Ventta Lab

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 6 de octubre de 2026.-

Ventta Labs ha formado a cientos de alumnas en cierre de ventas de alto valor. Su fundadora defiende que saber cómo preguntar vende más que presionar.

Antes de fundar su academia, Paula Sanchiz Llop, también conocida en redes como Paulattier, trabajaba con su ordenador de forma remota. Fue closer, la persona que atiende la llamada final con un cliente interesado en un servicio de precio alto, y después dirigió diversos equipos comerciales. En 2026 abrió Ventta Labs, una academia de ventas que solo admite mujeres.

Por qué solo mujeres

La decisión responde a una idea que Sanchiz repite: "Hay quien les dice a las mujeres que apaguen sus emociones y vendan como un hombre, y quien les dice que se relajen y esperen. De lo primero salen mujeres estresadas y de lo segundo, frustradas", sostiene. Este concepto defiende que muchas mujeres ya saben escuchar, entender a quien tienen delante y explicarse, pero nadie les ha enseñado a convertirlo en una profesión.

La academia es online y pone el acento en la práctica: cada alumna entrega simulaciones de venta que le devuelven corregidas y revisa sus llamadas con diferentes herramientas brindadas por sus profesoras. Todas las alumnas tienen una mentora asignada desde el primer día, peculiaridad en la formación online.

Qué pasa cuando ya saben vender

Ventta Jobs es el software propio con el que las alumnas contactan con empresas que buscan perfiles de cierre. Según la compañía, la herramienta ha intervenido en más de 100 incorporaciones en negocios internacionales.

Entre los casos que cita la empresa está el de una alumna que, desde Chile y sin contactos en Europa, supera hoy los 5.000 euros mensuales de manera recurrente; su primer resultado llegó a los dos meses. También cita casos de alumnas que se han mudado a Bali, en Indonesia, y superan los 4.000 euros mensuales recurrentes. La academia subraya que el esfuerzo individual de cada alumna es clave para sus logros.

La trayectoria comercial de Paula Sanchiz también forma parte del planteamiento de la academia. Según datos verificados por diferentes empresas, la fundadora alcanzó tasas de cierre de hasta el 90 % en determinados proyectos y, posteriormente, como directora comercial, formó un equipo de cinco closers que llegó a registrar tasas de hasta el 80 %. En julio de 2026 organizó además el primer encuentro presencial para las alumnas de la academia.

Con su especialización exclusiva en público femenino, Ventta plantea la formación en ventas para mujeres como una vía para profesionalizar capacidades comerciales y trasladarlas al entorno digital. El crecimiento de su comunidad internacional y el desarrollo de Ventta Jobs refuerzan un modelo que pretende conectar formación práctica y oportunidades profesionales en un mercado de ventas cada vez más deslocalizado.

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