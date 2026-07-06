Ventilador EC biomimético de LONGWELL logra eficiencia estática del 73-82% con reducción de ruido de 4-6 dB(A)

(Información remitida por la empresa firmante)

La plataforma EC de curvatura inversa inspirada en la naturaleza proporciona un ahorro energético del 8 al 12% y plazos de entrega rápidos para aplicaciones de climatización, refrigeración de centros de datos y unidades de tratamiento de aire

NINGBO, China, 6 de julio de 2026 /PRNewswire/ -- Ningbo Longwell Electric Technology Co., Ltd. (LONGWELL), fabricante líder de ventiladores EC y proveedor de soluciones de movimiento de aire, ha dado a conocer hoy su plataforma de ventiladores EC biomiméticos. El diseño del impulsor, inspirado en la naturaleza, consigue alcanzar una eficiencia estática del 73 al 82%, funcionando de forma significativamente más silenciosa que los ventiladores convencionales. Esta plataforma está dirigida a fabricantes de equipos originales de HVAC, constructores de unidades de tratamiento de aire (UTA), integradores de refrigeración para centros de datos e ingenieros que buscan una alternativa fiable a los ventiladores EC europeos de alta gama sin necesidad de rediseñar los equipos.

Diseño biomimético avanzado

La plataforma LWBE3G se basa en un impulsor EC biomimético de curvatura inversa que mejora la eficiencia estática entre 5 y 8 puntos porcentuales con respecto a los diseños convencionales, ofreciendo un ahorro energético del 8 al 12% con el mismo caudal de aire. Su funcionamiento es entre 4 y 6 dB(A) más silencioso, reduce el ruido de alta frecuencia en más del 50% y amplía el margen de estabilidad entre un 25 y un 30%. Cada diseño se valida mediante análisis CFD de la unidad completa desarrollado internamente. Los accionamientos EC integran protocolos de control de 0-10 V, PWM, Modbus RTU y BACnet MS/TP, con 12 funciones de protección y una vida útil del rodamiento L10 de 60.000 horas a 40°C.

La plataforma cuenta con las certificaciones CE, UL 507, cUL y ETL, además de cumplir con las normativas RoHS/REACH, ISO 9001/14001/45001 y EN 50155. El rendimiento aerodinámico se prueba según las normas AMCA 210 / ISO 5801, y el registro CRP está en trámite.

Rendimiento comprobado en campo

En un proyecto europeo de modernización de unidades de tratamiento de aire (UTA) en 2024, el modelo LWBE3G450-188PT-09 ahorró aproximadamente un 30% de energía a 8.660 m/h y más de 2.000 Pa. El modelo LWBE3G560-188PT-01 ofreció 16.039 m/h, igualando al ebm-papst R3G560 de clase 16.000 para un reemplazo directo 1:1 sin modificaciones en la cámara de aire. Los plazos de entrega son de 1 a 3 días para muestras y de 15 a 30 días para producción, en comparación con las 14 a 22 semanas típicas de los ventiladores EC premium importados.

"Competimos en la física del impulsor, no solo en el precio", afirmó Bruce Li, consejero delegado de LONGWELL. "Cuando la aerodinámica es tan eficiente y silenciosa, cambiar de proveedor se convierte en una decisión de ingeniería sencilla".

Acerca de LONGWELL

Fundada en el año 1990 y con sede en Yuyao, Ningbo, LONGWELL diseña y fabrica ventiladores y motores EC y AC, exportando a más de 30 países. Para más información, visite longwellfans.com.

Las cifras de rendimiento reflejan condiciones de prueba específicas; la selección final debe confirmarse mediante el punto de funcionamiento, el voltaje/control, el montaje y la validación del proyecto. La referencia al competidor se utiliza únicamente para el intercambio de dimensiones y no implica afiliación ni respaldo.

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