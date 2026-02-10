Vention presenta GRIIP™: Un proceso de IA física generalizada para la automatización de la fabricación

Vention lanza GRIIP (Proceso de Inteligencia Industrial Robótica Generalizada), un nuevo proceso de IA física integral para la automatización industrial.

El proceso de IA generalizada demostró un rendimiento de selección consistente y fiable, manteniendo una producción autónoma 24/7 durante tres meses, con un rendimiento de hasta cinco piezas por minuto.

GRIIP ofrece un proceso integral en constante evolución que abarca la digitalización de escenas, la segmentación de objetos, la estimación de poses, la selección de agarres y la planificación de movimientos sin colisiones, impulsado por modelos de base de vanguardia de líderes del sector como NVIDIA.

La arquitectura proporciona un rendimiento adaptativo y robusto con una generalización ultraalta en formas de piezas, texturas de superficie, colores, condiciones de iluminación y entornos de fabricación.

GRIIP permite una operación inmediata sin necesidad de datos de entrenamiento, lo que permite la configuración de CAD a picking en tan solo 15 minutos y la implementación completa de la celda robótica en menos de dos días.

Una única plataforma generalizada que escala en la selección de contenedores, la supervisión de máquinas, Kitting y otras aplicaciones de fabricación comunes, sin programación específica para cada tarea

(Información remitida por la empresa firmante)

MONTREAL, 10 de febrero de 2026 /PRNewswire/ -- Vention, la empresa creadora de la plataforma de software y hardware con IA para automatización y robótica, anunció hoy el lanzamiento de GRIIP (Proceso de Inteligencia Industrial Robótica Generalizada), un proceso integral de IA física que permite la implementación de células robóticas autónomas en entornos de fabricación altamente desestructurados. GRIIP representa un cambio fundamental: de la robótica para tareas específicas a la inteligencia generalizada escalable en diversas aplicaciones.

El proceso de GRIIP: Inteligencia integral

GRIIP ofrece un proceso unificado desde la percepción hasta el movimiento mediante la integración de los modelos propietarios de Vention con los modelos abiertos de NVIDIA Isaac, específicamente NVIDIA FoundationStereo para la correspondencia estéreo y NVIDIA FoundationPose para la estimación de pose. El proceso gestiona automáticamente la digitalización y calibración de escenas, la detección y segmentación de objetos, la estimación de pose 6DOF, la evaluación de puntos de agarre y la planificación de rutas sin colisiones, adaptándose a las condiciones reales sin necesidad de configuración manual.

La arquitectura evoluciona continuamente aprovechando los últimos modelos físicos de IA, mejorando el rendimiento con el tiempo sin necesidad de actualizaciones de hardware ni intervención manual. Los usuarios pueden actualizar su pila de IA mediante actualizaciones inalámbricas a través de MachineMotion AI, ya sea mediante Wi-Fi o conectividad LTE integrada.

Rendimiento listo para producción y fiabilidad comprobada

GRIIP ofrece resultados de nivel de producción con un rendimiento validado:

Rendimiento de selección consistente y fiable en funcionamiento continuo 24/7 durante tres meses.

Tiempos de ciclo de hasta cinco piezas por minuto mantenidos sin degradación.

Precisión submilimétrica en la estimación de la postura.

Configuración de CAD a selección en 15 minutos, con implementación completa en menos de dos días.

Rendimiento adaptativo en todas las geometrías de las piezas y propiedades del material, incluyendo la textura de la superficie, la transparencia y la variación ambiental.

A diferencia de los modelos de IA física de generaciones anteriores, GRIIP mantiene un rendimiento máximo durante toda la operación sin degradación.

El flujo de trabajo de IA física funciona de inmediato, sin datos de entrenamiento ni conjuntos de datos personalizados, lo que permite a los fabricantes implementar nuevas celdas robóticas y añadir nuevas piezas sin necesidad de programación.

Escalando la automatización más allá de tareas individuales

GRIIP implementa la misma tecnología en múltiples tareas y casos de uso dentro de una fábrica, incluyendo la selección de contenedores, el control de máquinas, la selección y colocación de cintas transportadoras, la preparación de kits, el despaletizado y el lijado. Al ejecutarse en el controlador de IA MachineMotion de Vention, con tecnología NVIDIA Jetson, GRIIP puede convertir aplicaciones robóticas programadas tradicionalmente en operaciones autónomas. Esto permite una entrega más rápida de proyectos, un mayor retorno de la inversión (ROI) y una ruta de actualización clara para la infraestructura de automatización.

Disponibilidad y adopción empresarial

Vention está escalando actualmente su programa de demostración para clientes, trabajando con empresas que evalúan la tecnología para su implementación en 2026. Para obtener información técnica o programar una demostración, visite https://vention.io/physical-ai-pipeline .

Relaciones con los medios

Christine Boivin+1.514.293.3423 christine.boivin@vention.cc

Acerca de Vention

Vention lidera el futuro de la automatización industrial con la única plataforma integral del mundo impulsada por IA, que unifica hardware, software e IA física en una experiencia fluida. Con más de 25.000 máquinas implementadas en todo el mundo y una comunidad de más de 4.000 fábricas, Vention permite a las empresas diseñar, programar, implementar y operar soluciones de automatización llave en mano o personalizadas en tan solo unos días. A través de Zero-Shot Automation™, Vention integra software inteligente y hardware modular para ofrecer una automatización que funciona correctamente desde el primer intento.

Visite Vention.com si desea conocer más.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2890499/Vention_Inc__Vention_Introduces_GRIIP___A_Generalized_Physical_A.jpg Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2890675/Vention_Inc__Vention_Introduces_GRIIP___A_Generalized_Physical_A.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/vention-presenta-griip-un-proceso-de-ia-fisica-generalizada-para-la-automatizacion-de-la-fabricacion-302683751.html